【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到外資在期現貨持續偏空操作之下，使得台股再度大跌超過百點，其中鴻海大跌超過 2%，終場加權指數下跌 117.63 點，技術面上持續偏向空方，而外資在現貨部分賣超 77.78 億，合計三大法人現貨淨賣超 63.01 億。

《國際金融市場焦點分析》

儘管周一美國並無重大經濟數據公布，不過美債殖利率延續上周的升勢，10 年期美債殖利率一度上升至 2.99%，距離市場重大心理關卡的 3% 僅一線之隔，美元兌其他主要貨幣因此再度全現大漲，而反應在股市上則是造成投資人心理壓力，雖然已公布財報的 S&P 500 企業中，超過八成獲利優於預期，不過多數企業在公布財報後走跌，科技股持續引領美股指數走低。

《國際商品市場焦點分析》

受到美元走強以及上周美國鑽油平台持續增加衝擊，WTI 期貨盤中一度大幅下挫，並跌破前一交易日低點，不過稍晚沙烏地阿拉伯發動空中攻擊，擊斃了葉門胡塞組織首領，引發中東地緣政治局勢緊張，WTI 期價於尾盤急拉走高，並於今日早盤突破 69 美元關卡；另外美債殖利率走揚及美元升值下的犧牲者便是黃金，6 月黃金期貨價格周一延續上周跌勢，收盤下跌逾 1%。

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