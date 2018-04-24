谷歌家居智慧產品Nest不暢銷 單位營業虧損幾乎吃光收入

谷歌母公司 Alphabet（GOOG-US）罕見地公布了一項獨立業務的財務表現，讓投資人真的可以好好評估該單位的數據。

Alphabet 週一公佈第一季財報時使用新報告手續，主要的變化是披露其投資的價值，Alphabet 在 Uber 的投資收益達 30.3 億美元， 但公司高層還是避談額外的訊息。

看看家居產品 Nest，就清楚為什麼 Alphabet 要試著把它藏起來，但這次大眾得到的資訊比較多。

谷歌的智能溫控產品 Nest （圖：AFP）

谷歌 2014 年用 32 億美元買下 Nest 事業，這次首先自「其他賭注」中撤離出來， 並且包裹至谷歌其他硬體營收內。藉此，Alphabet 重述去年 Nest 還在該單位時的財務表現， 因此可以藉由比較原始數據和重聲數據計算出 Nest 的季度營收和去年的虧損。

回到 Alphabet 2017 年原始營收和虧損，Nest 營收總額 7.26 億美元，每季都有成長：Q1 .1.12 億美元、Q2 1.51 億美元、 Q3 1.85 億美元、Q4 2.78 億美元（受假期購物季支撐）。

然而，Nest 的虧損幾乎跟營收總額一樣高，全年營業基礎虧損總額達 6.21 億美元。

媒體計算出 Nest 業務的表現後致電 Alphabet，但其發言人表示，公司債原始聲明過後不會再做任何評論。這一點不令人意外，因為 Alphabet 向來不揭露分部單位的訊息，就連可能年度營收接近 130 億美元的 YouTube 事業也一樣。

先前 SEC 就曾努力要求 Alphabet 披露更多分部單位的資訊，但結果卻是徒勞無功。

分析師持續嘗試挖掘更多資訊，現在投資人知道 Nest 事業正在虧錢，而且年度營收不到 10 億美元，如果能知道該公司更大且獲利更豐厚的事業之數據（如 YouTube) ，那就更好了，但 Alphabet 顯然想要盡可能保密多數的事業單位。

Alphabet A 股過去一年上漲了 25%，同期 S&P 500 漲幅 13.7%。週一該公司股價一度在財報公布後上漲，但最終收跌，盤後續跌。