中國去年對外支付286億美元知識産權費 逆差超200億

中國國家知識産權局局長申長雨周二稱，中國始終按照國際貿易規則，積極支付有關知識産權的使用費。去年中國對外支付的知識産權使用費達到286億美元，逆差超過200億美元，其中，支付美國的知識産權使用費同比增長了14%。

申長雨在國新辦舉行的新聞發布會上表示，美國所謂的301貿易調查結果沒有客觀地看待中國在知識産權保護方面的進展;中國的知識産權保護的進步是巨大的，并將進一步完善産權保護制度，加大力度吸引更多外資企業來華投資興業。

“下一步中國的知識産權保護將進一步加強，這不僅是我們履行國際義務的需要，更是我們自身發展的需要。”申長雨稱，中國始終都是知識産權國際規則的一個堅定維護者，也是重要的參與者，同時還是積極的建設者。

他介紹，將以《專利法》修改為契機，加快建立侵權懲罰性賠償制度，從而顯着提升違法成本;并以改革開放四十周年為契機，深化知識産權國際合作，推動構建更加開放包容、平衡有效的知識産權國際規則，讓中國的知識産權在國外也能得到很好的保護，為中國企業”走出去”營造良好的國際環境。

申長雨并強調，中國在不斷加大知識産權的保護力度，始終堅持對國内外企業的知識産權一視同仁，同等保護，得到了國際社會的高度評價。去年中國進一步修訂《反不正當競争法》，加強了對商業秘密的保護，美國知識産權權威人士和有關媒體也表示，中國的知識産權保護環境得分居于中等收入國家前列。

中國國家主席習近平本周出席博鳌亞洲論壇2018年年會開幕式并發表主旨演講，將加強知識産權保護作為擴大開放的四個重大舉措之一，并提出，鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外企業合法知識産權;希望外國政府加強對中國知識産權的保護。(完)

來源：路透中文網

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