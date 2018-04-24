〈房產〉機場捷運通車滿周年 桃園以環北站區住宅交易最熱門

機場捷運通車滿 1 周年，房仲業者統計，機場捷運線所屬桃園市境內 13 站房市交易熱度，2017 年成交最熱的 5 大排名，以環北站 (A21）最受民眾青睞，其次依序為老街溪站（A22）、桃園高鐵站（A18）、中壢車站（A23）及長庚醫院站（A8），共囊括市場的成交量的 88%。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，桃園機捷各站最愛民眾搶購的冠軍是環北站，位中豐路與環北路交口一帶，緊鄰海華 SOGO 商圈與中壢高中文教區，近火車站、自新生路到青埔高鐵車站約 10-15 分鐘，A21 環北捷運站將匯集人潮與帶動商業活動，五楊高架道路全線通車，從商圈出發到中豐北路上高架只需 3 分鐘，交通便利程度甚高，機場捷運網絡加持，相對人潮的牽引力更為強勁。

台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華商圈以新生路、元化路以及環北路為主要幹道，近火車站，SOGO 商圈是中壢區、觀音區、新屋區及平鎮區的主力消費市場，同時也是整個南桃園商業最發達、消費最密集的地方，許多高單價店面依附於 SOGO 百貨商圈，群聚在九和二街、三街、五街、六街，SOGO 商圈內也是許多大型金融機構行庫設點，更有許多知名豪宅座落其中。

台灣房屋中壢捷運直營店店長許瀚文建議，喜歡近捷運且純住宅區的民眾，則能選擇素有中壢市文教區的中壢高中、高商一帶，因為該商圈，環境單純清幽外，尚有公園綠地加持，距商業氣息濃厚的海華商圈只有 3-5 分鐘車程，區內有中壢新明觀光夜市、光明公園、老街溪步道等，距捷運 A21 站約 800 公尺，生活機能便捷度極高。