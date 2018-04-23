人口紅利刺激失靈？去年人口密度前5大行政區房價皆走疲

房仲業者依據內政部戶政司資料，統計全台人口密度前 5 高行政區，以及該行政區的房價走勢，人口密度最高的前 5 名分別為新北永和區、台北大安區、新北蘆洲區、高雄新興區、以及新北板橋區，5 區房價都走跌，榜首永和區的房價跌幅最小，僅 0.9%，跌幅最深的是高雄新興區，下修 13%。

由於全台少子化趨勢，人口紅利成為是否影響房價的討論議題，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台灣地狹人稠，永和區的人口密度曾登國際之冠，這幾年人口密度雖有減少，但仍為全台榜首，而這 5 個行政區雖然是最多人住的區域，但房價卻下跌，主要還是受整個大盤影響，雖然人多的區域通常生活機能都到位，若沒有新建設疏通或區域市容重整，容易有交通壅塞、環境整潔等問題，買方購屋時也易在機能及壅擠程度上難以割捨。

業者分析人口密度前 5 行政區房價，五區全下跌，永和小跌 0.9%，幾乎持平，大安跌 7.%、蘆洲跌 3.6%、新興跌 13.0%、板橋跌 5.0%，郎美囡指出，該 5 大行政區的跌幅大多不深，永和區的房價最穩，雖然最為擁擠，但永和有中正、永福、福和、秀朗四座橋連通台北市，且有捷運、公車路線多，通勤北市極為便利，此外，生活機能充足、房價低於台北市，故吸引許多首購或換屋族考量買在永和區，故在房市向下盤整時，房價相對穩健。

至於跌幅最深的高雄新興區，住商不動產高雄威欣民生加盟店店東常偉倫表示，新興區雖然發展早，但近年面臨老齡化的問題，無論建物或人口結構都偏向老化，屋齡大多在 35 年以上，想要新房子的買方很難在此找到物件，此外，這幾年北高雄的商業性較強，因此店面類物件也屬北高雄較為活絡，加上高雄許多重劃區推出不少新建案，相形之下，新興區的讓價幅度較高。

郎美囡表示，人多的地方容易匯集出生活機能，雖然過於擁擠常衍生出環境衛生、交通壅塞、停車位難尋等問題，但對於自住買方而言，便利的生活機能是最主要的考量，故儘管人多擁擠，高密度行政區的詢問度也居高不墜。