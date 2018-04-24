北韓拼經濟 年1.6兆建築商機浮現 「平哈頓」房產市場超吸睛

北韓喊「凍核」並揚言重振經濟，市場開始將目光投向北韓開放商機，尤其是被稱為「平哈頓」的平壤房地產市場。韓國 Samjong 畢馬威周三 (25 日) 將發表北韓投資分析報告，點出以平壤為中心的建設正如雨後春筍。有專家預計北韓若打破孤立、恢復正常國家情况，5 年內有趕上東南亞平均經濟水平的潛力。

北韓《勞動新聞》周一 (23 日) 的社論重申全力促進經濟。畢馬威的韓國 Samjong KPMG 對北商業支援中心花了 2 年餘研究，周三 (25 日) 將發表《北韓商業進出戰略書》，分析北韓經濟與產業現况。

據韓國傳媒昨 (23) 日預先披露的內容，書中詳細及全面分析該國基建、建設、物流及消費品、資訊科技、能源、汽車、觀光 7 個範疇的商機，並論述相關法律與制度問題等，提出在北韓持續發展下的可能短、中、長期投資策略。

報告指出，北韓正由社會主義經濟邁向市場經濟，平壤變得樓宇林立、商場密集而有「平哈頓」(Pyonghattan) 這個仿紐約「曼哈頓」的別稱，地產市場活躍並推高樓價。

香港《明報》報導，金正恩上台以來鼓勵人民投資代替儲蓄，又提倡興建現代化住宅。按 2008 年北韓人口普查，該國有 81.9% 家庭居住於一房住宅。住宅有可供沐浴的廁所者不足 58.3%；即使有暖氣供應，92.2% 都是用炭和木材發熱。北韓 2016 年提出，10 年間要為 100 萬戶提供現代化住宅。

韓國教保證券研究員白光材 (音譯) 估計，北韓要 2030 年達到 100% 住宅供應，每年住宅建築費用相當於 60 兆韓元 (約 1.65 兆元新台幣)，成為一個新興市場。

韓媒指出，2014 年平壤市大同江區出售的新建逾 1700 平方呎住宅單位售價為 7 萬、8 萬美元 (約 207 萬至 237 萬元新台幣)；首都市內中區 100 平方公尺 (約 1076 平方呎) 左右的舊式住宅單位，也由 10 餘年前約售 5000 美元 (約 14.8 萬元新台幣)，升至 3 萬、4 萬美元 (約 88 萬至 118 萬元新台幣)。離平壤 30 公里的平安南道平城市驛前洞 (國內最大物流商業區) 一個住宅單位 6 萬美元 (約 177 萬元新台幣)。

韓國極東問題研究所教授林乙出 3 月指出，北韓目前除了國防、教育、醫療等公共服務，普通人所需的商品和服務均可通過市場獲得；房地產方面，除了現存住宅，還有建築新式住宅的市場交易，新義州與南浦市等大城市已承認住宅事實上屬於私有財產。

韓國統一研究院的洪文 (音譯) 發表的《北韓住宅建設市場與都市政策》指出，平壤出現住宅交易所和容許私人買賣住宅的法規。國營建設事業所也多了建屋賣予個人的事例。國民大學的北韓專家蘭科夫 (Andrei Lankov) 稱金正恩政權下地產投資興旺，「個人資本投入住宅樓宇、商場等建設，與從前有很大差異」。

中國吉林大學東北亞研究所張慧智教授指出，北韓既以經濟開發為優先目標，便不能繼續孤立。北韓經濟發展的先決條件，是務求國際社會撤銷制裁而製造友好氣氛；為引入外資，須確保政治穩定，並與中韓等鄰國締建鞏固的經濟協力關係。

中國東北亞專家陳志華 (音譯) 認為，預計北韓倘恢復正常國家情况，5 年內有趕上東南亞平均經濟水平的潛力。