白宮：美國不天真 會續施壓北韓 不解除制裁

美朝峰會預定在 5 月或 6 月舉行，北韓領導人金正恩日前宣佈暫停核試和洲際彈道導彈試射，但未有提及即時放棄核武或如何處理現有核武庫，引起華府內部擔憂墮入「棄核陷阱」。

《華爾街日報》周一 (23 日) 引述華府高層官員透露，總統川普將在美朝首腦會談上展現強硬立場，要求北韓確實廢除核武，否則華府不會解除對北韓的制裁措施，避免重蹈前任美國總統的覆轍，在北韓確實棄核前便首先讓步放寬制裁。

香港《文匯報》綜合報導，北韓在 2013 年曾向美國提及實現無核化的 3 個階段，首先凍結有關核武的活動，其次是取消核武計劃，最後是銷毀核武，美方需於每個階段內在經濟、外交和國安方面上，給予平壤好處。

知情人士透露，金正恩早前在平壤會晤秘密到訪的美國中情局局長蓬佩奧 (Mike Pompeo) 時，嘗試促使蓬佩奧同意北韓提出的分階段無核化計劃，計劃料需時數年。

不過川普政府認為，平壤政府在以往談判中沒有確實棄核，卻享有經濟好處和換來制裁撤銷，因此華府這次傾向進取的解決方案，要求北韓初期便作大重大讓步，有別於北韓循序漸進的主張。華府一名高官表示，凍結核武的決定容易逆轉，平壤亦試圖在沒解除核武的情況下獲解除制裁，故北韓必須付出更多，才可獲撤銷經濟制裁。

美國國務院前官員威特則指出，為了令北韓在無核化措施上難以出爾反爾，美朝可進行磋商，使北韓無法逆轉關閉核試場的決定，包括讓國際觀察員視察核試場。

威特認為，美朝長期處於敵對關係，達成分階段無核化協議並讓雙方建立互信，屬合理舉動，美國亦可監察北韓，倘發現平壤沒遵守承諾，便可退出協議。

另外，美國全國廣播公司 (NBC) 主持人查克 ‧ 托德 (Chuck Todd) 早前在節目中，質疑川普同意會晤金正恩，卻沒有從對方得到回報。

川普周日 (22 日) 在微博 twitter 反駁稱，美國尚未放棄任何東西，北韓已同意無核化、關閉核試場和停止核試，又認為距離解決北韓問題的道路仍然漫長，未必能迅速達致成果。

不過美聯社和《紐約時報》指出，北韓和美國對於無核化有不同定義，金正恩沒有在宣佈停止核試時提及無核化，北韓官方亦未表明全面棄核，只是向韓國表達討論無核化的意願。

白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders)23 日在白宮記者會也表示，美國並不天真，川普政府不會犯下前幾任政府的錯誤，不會只聽北韓的言詞，美方在看到具體行動前，會持續最大程度施壓。