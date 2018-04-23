美智庫：北韓核工廠曝光 近日企圖向外國兜售石墨

北韓領導人金正恩 21 日宣佈暫停核武或洲際彈道導彈試驗，向先後登場的「文金會」和「川金會」釋善意。不過，美國智庫「科學與國際安全研究所」發表報告，指出北韓在位於鴨綠江邊的北部城鎮青水，設有一組可疑建築群，疑用作製造可用於核反應堆的石墨，北韓近日更企圖向外國出售石墨。

且白宮官員私下對北韓凍結核試的承諾心生懷疑，擔心金正恩設陷阱，令美國難以拒絕北韓在談判桌上提出的要求，即放鬆對北韓經濟制裁。

綜合香港明報、文匯報、星島日報報導，報告提供了 2010 年的衛星圖片顯示，該組可疑建築群當時是燃煤發電廠，有煙霧冒出。發電廠約於 2014 年停止運作，周邊環境其後陸續改變，新增港口設施，建築門前亦開闢新道路。2016 年的圖片顯示，發電廠建築經翻新，屋頂變成紅色，並興建新圍牆，正門外更設有警崗。

報告無法確定建築群用途，但指出北韓近期曾向外國兜售可用於核反應堆、別稱「核級別」石墨的高純度石墨，懷疑該處正是石墨工場。傳北韓曾利用核級別石墨，協助敘利亞興建核反應堆。

「科學與國際安全研究所」創辦人奧爾布賴特 (Dacid Albright) 表示，由於北韓向核級別石墨的買家提供銷售小冊子，最終令該設施曝光。美國中央情報局 (CIA) 拒絕就神秘建築群置評。

奧爾布賴特在報告引述其他資料指出北韓有意擴大石墨生產，例如北韓已擁有一座石墨工廠；北韓的原子能機構取得新設備之餘，亦派科學家到中國學習生產石墨的新技術。

《華盛頓郵報》引述軍事專家稱，該工廠既可以秘密改進武器技術，同時可出口予需要這種極高純度之石墨的國家，賺取收入；北韓過去有出售武器及技術的前科。

北韓過去曾承諾暫停開發核武，但最終仍暗中研究核技術，外界估計北韓目前擁有 20 至 100 枚核彈頭。有別於伊朗，北韓一直拒絕讓外國調查員檢查核設施，這次神秘建築群曝光，反映美國難以確保北韓完全放棄核技術，若北韓保留部分核設施，將可製造更多核武級別的鈾和鈈元素，以至裝配核彈頭。

華府內部亦質疑金正恩並非真心棄核，指出金正恩日前宣佈暫停核試時，沒提及銷毀現存核武器，也沒使用「無核化」一詞。美國官員估計金正恩近日舉動，只為吸引美國和盟友放寬對北韓制裁，一旦達到目的，便可能恢復核計劃，呼籲華府勿放寬對北韓強硬立場。

白宮幕僚表示，美國當局已從過去吸取教訓，將小心應對。北韓曾在獲得解除制裁後故態復萌，恢復其核計畫。白宮官員揚言，在川普與金正恩的峰會前不會軟化強硬立場。

部分專家認為，美國總統川普稍後與金正恩會談時，或不能要求北韓即時放棄核武，但這將變相承認北韓屬擁核國，可能在美國引起爭議。

胡佛研究所專家奧斯林則認為，現時普遍相信北韓擁有核武技術，華府無法否認這事實。美國國家安全委員會前亞洲事務主管車維德形容，北韓多年來不斷對外售武，華府必須審慎考慮北韓出售核武和導彈技術的可能性。

金正恩將於 4 月 27 日 (周五) 與南韓總統文在寅舉行峰會，也會在 5 月或 6 月與美國總統川普會談，確實會面日期和地點未定。