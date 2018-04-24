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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月23日 交易日  
  
停止融資   融資分配   停止融券          融券分配   股價波動   降    低   股    權   成 交 量   融券餘額 >=
                                                   過    劇   融資成數   過度集中   過度異常   融資餘額60%
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合世       和勤       富邦美債1-3                  達爾膚                新昕纖     德麥
易威       永捷       富邦美債7-10                 凱柏實業              謚源       世坤
穆拉德     凱衛       富邦美債20年                 遠昇                  東林       萬國通
南璋       樺晟       元大美債7-10                 點晶                  欣厚-KY    新昕纖
勝昱       海灣       元大美債1-3                  振維                  友銓       聚紡
飛寶企業   晟楠       元大投資級公司債             大峽谷-KY              達威       興采
精確       寶得利     元大中國債3-5                太欣                  松崗       直得
宏易       昇華       群益15年IG電信債             立衛                  三圓       泰茂
唐鋒                  群益15年IG科技債             青雲                  雙喜       至興
榮群                  群益10年IG金融債             建達                  力泰       萬在
天宇                  國泰5Y+新興債                撼訊                  理銘       瑞穎
新零售                國泰1-5Y高收債               松崗                  雅茗-KY    大恭
力新                  合世                         沛亨                  亞都       美琪瑪
恩得利                訊聯                         保銳                  東凌-KY    雙邦
李洲                  美時                                               關中       致振
凱柏實業              易威                                               隆中       韋僑
遠昇                  穆拉德                                             時報       威潤
及成                  晟德                                               欣泰       唐榮
鑫龍騰                大樹                                                          世豐
和進                  盛弘                                                          凌網
耀勝                  其祥-KY                                                       李洲
倚強                  南璋                                                          港建
錦明                  勝昱                                                          昇銳
鑫創                  冠好                                                          至寶電
廣寰科                新昕纖                                                        點晶
點晶                  飛寶企業                                                      幸康
建舜電                聚紡                                                          矽瑪
泰谷                  宏佳騰                                                        迎輝
典範                  宇隆                                                          重鳥鵬
長天                  精確                                                          東林
益通                  宏易                                                          晟楠
振維                  慶騰                                                          營邦
鴻翊                  唐鋒                                                          友銓
迎輝                  台蠟                                                          昇益
欣厚-KY               福盈科                                                        三聯
兆遠                  美琪瑪                                                        合邦
系統電                聚和                                                          業強
世紀                  長盛                                                          訊達
華容                  聯光通                                                        撼訊
建榮                  前鼎                                                          亞銳士
立衛                  新復興                                                        安碁
天揚                  通訊-KY                                                       迅德
鈺創                  榮群                                                          倉和
合正                  天宇                                                          三圓
寶聯通                唐榮                                                          力泰
昇益                  富強                                                          理銘
凱鈺                  新零售                                                        惠普
德宏                  凱衛                                                          安心
合邦                  力新                                                          燦星旅
萬旭                  恩得利                                                        高野
驊宏資                濱川                                                          亞都
久正                  李洲                                                          老爺知
上揚                  凱柏實業                                                      德記
全譜                  僑威                                                          誠品生活
易通展                遠昇                                                          華義
安鈦克                及成                                                          時報
元隆                  昇銳                                                          琉園
沛亨                  鑫龍騰                                                        旭然
九暘                  和進                                                          鼎創達
凱碩                  樺晟                                                          捷必勝-KY
全達                  耀勝                                                          明揚
奧斯特                倚強                                                          綠河-KY
保銳                  三顧                                                          欣雄
立碁                  至寶電                                                        欣泰
越峰                  錦明
英格爾                千如
士開                  鑫創
志嘉                  廣寰科
富裔                  點晶
正德                  建舜電
燦星旅                旭品
富驛-KY               幸康
劍湖山                泰谷
德記                  典範
泰偉                  漢科
華義                  長天
得利影                益通
鼎創達                由田
花王                  位速
邦泰                  振維
                      鴻翊
                      迎輝
                      堡達
                      同致
                      逸昌
                      友威科
                      光頡
                      西勝
                      研勤
                      營邦
                      欣厚-KY
                      兆遠
                      昂寶-KY
                      IET-KY
                      華星光
                      邑昇
                      太欣
                      系統電
                      世紀
                      華容
                      建榮
                      立衛
                      天揚
                      鈺創
                      合正
                      金利
                      慕康生醫
                      寶聯通
                      昇益
                      凱鈺
                      德宏
                      中美晶
                      松普
                      寬魚國際
                      合邦
                      建達
                      廣運
                      九豪
                      萬旭
                      茂達
                      訊達
                      驊宏資
                      欣技
                      華電網
                      久正
                      安碁
                      合晶
                      豪勉
                      上揚
                      全譜
                      研通
                      松崗
                      易通展
                      沛波
                      方土昶
                      台燿
                      安鈦克
                      元隆
                      良維
                      沛亨
                      環球晶
                      光菱
                      九暘
                      凱碩
                      全達
                      能率網通
                      奧斯特
                      保銳
                      常珵
                      立碁
                      越峰
                      博智
                      新漢
                      英格爾
                      泰藝
                      森田
                      匯鑽科
                      聯上
                      士開
                      雙喜
                      志嘉
                      富裔
                      正德
                      燦星旅
                      富驛-KY
                      易飛網
                      劍湖山
                      亞都
                      老爺知
                      東凌-KY
                      德記
                      全家
                      大展證
                      泰偉
                      華義
                      鈊象
                      宇峻
                      歐買尬
                      大宇資
                      得利影
                      琉園
                      精剛
                      VHQ-KY
                      鼎創達
                      寶島科
                      新潤
                      花王
                      欣泰
                      富堡
                      大汽電
                      邦泰
                      合騏
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