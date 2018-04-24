安東油服(03337-HK)首季新增訂單12.36億人民幣

安東油田服務(03337-HK)公布，今年第一季度新增訂單約12.36億元(人民幣.下同)。其中，內地市場新增訂單6.6億元，伊拉克市場新增訂單2.31億元，其他海外市場新增訂單3.45億元。

中國市場，受惠於四川頁岩氣項目開發的活躍，集團再次中標該市場價值約1億元的頁岩氣平台總包項目，以及價值約8000萬元的定向井服務項目。集團重點推廣的生物合成基環保泥漿也在本季度於頁岩氣市場獲得長期服務訂單，價值約4200萬元。在鄂爾多斯市場，集團獲得合計價值約1億元的鑽井服務項目，以及合計價值約5500萬元的壓裂泵送服務項目。在新疆市場，集團借著天然氣開發的復蘇，獲得修井服務訂單約4600萬元，鑽井液服務訂單約6000萬元，檢測服務訂單約5400萬元。

伊拉克市場，集團在該市場的品牌效益進一步提升，憑藉優質服務得到更多國際油公司客戶認可，中標了一家國際油公司的鑽井總包項目，價值約1億元。在原有市場的傳統的連續油管服務獲得價值約7870萬元的新項目。其他海外市場，集團與中國獨立油公司的合作規模繼續擴大，來自哈薩克斯坦戰略合作夥伴的新增訂單約1.3億元，來自埃塞俄比亞客戶的新增訂單約1.764億元。

截至3月止，在手訂單約42.75億元。內地、伊拉克及其他市場在手訂單分別約13.97億元、25.95億元及2.83億元。

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