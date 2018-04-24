谷歌三年多來首投中國企業！媒體稱將攜手軟銀投資滿幫近20億美元

摘要：若上述消息屬實，這將是谷歌系風投對中國企業三年多來的首次投資。在本月中國政府傳出擴大對外資開放的訊息後，這是首次傳出谷歌系基金對中國企業投資的消息。

在中國傳出進一步對外開放的訊息後，努力重返中國市場的谷歌可能攜手阿里的股東軟銀，注資一家阿里老兵領導的網路企業。

華爾街日報報導援引知情者消息稱，日本軟銀集團旗下投資基金 Vision Fund 和谷歌母公司 Alphabet 旗下風投基金 CapitalG 將分別對中國公路物流網路平台滿幫集團投資 10 億美元和超過 9 億美元，獲投資後，滿幫的估值將超過 60 億美元。

報導稱，谷歌一直試圖一小步一小步地重返中國市場。去年 12 月谷歌在中國成立了人工智慧研究中心。過去六個月，谷歌的 CEO Sundar Pichai 至少有兩次出席中國的論壇發表講話。

若上述消息屬實，這將是谷歌系風投對中國企業三年多來的首次投資。在本月中國政府明確將對外資擴大開放後，這是首次傳出谷歌系基金對中國企業投資的消息。

2014 年 9 月末，當時還未成立 Alphabet，無人駕駛、風投等業務也沒有谷歌分離，谷歌旗下的 Google Capital 就參與了蘇州旭創科技 3800 萬美元的 C 輪融資。那是該基金在中國市場首筆投資，也是其在亞洲市場的第二次投資。

騰訊科技當時曾援引 Google Capital 的合夥人 Gene Frantz 評論稱，該基金看好旭創科技在數據中心基礎設施建設行業中的潛力。谷歌正在對這一領域大量投資，因為正在建設本公司的全球雲服務網路。

上周國家發改委表示，落實習近平總書記在本月博鰲論壇的擴大開放相關講話精神，除了已經宣布的金融、汽車等行業開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等市場高度關注領域推出一系列開放措施。

將近一個月前媒體就爆出滿幫集團可能獲得軟銀 10 億美元投資的消息。華爾街日報今年 3 月下旬消息稱，滿幫希望募集 5-10 億美元，幫助其在國內物流市場擴張。

此後國內媒體電商報評論稱，滿幫集團董事長兼 CEO 王剛是原阿里巴巴中供鐵軍的核心人物之一，拉投資堪稱好手，是撮合滴滴與快的合併的幕後功臣。而軟銀當年的投資曾救阿里於水火，王剛與軟銀合作應該是輕車熟路。

王剛是在去年 11 月貨車幫與運滿滿合併後出任新公司滿幫集團董事長兼 CEO 的。中國企業家雜誌報導稱，一定程度上，運滿滿與貨車幫這兩家 10 億美金級別的獨角獸公司合併就是王剛發起的，他全程參與整個談判。談判一度陷入絕境時，他從幕後被推到前台。

王剛在貨車幫與運滿滿合併後表示，雖然兩家公司都擁有海量的資訊與數據，但作為一家平台型公司，滿幫未來不能只靠規模，要尋找自己的核心競爭力。他還舉了滴滴的例子，

「滴滴過去五年的發展無數次證明，即便依靠最初的粗放式增長、補貼可以做到最大的規模，但最終能成為核心競爭力的還是技術。」

『新聞來源／華爾街見聞』