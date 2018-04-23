樺漢併帆宣 由福邦證辦理公開收購

樺漢 (6414-TW) 持股 100% 子公司樺成國際投資將對帆宣 (6196-TW) 公開收購，委由福邦證券辦理，福邦證 (6026-TW) 指出，本次收購期間至 5 月 8 日止，帆宣股東若參與應賣，可於公開收購期間，持集中保管劃撥帳戶存摺與留存印鑑，向原往來券商辦理。

福邦證說明，參與應賣股份必須無任何質權、未遭假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，且無其他轉讓限制。

若參與應賣股份屬融資買進，投資人須先辦理現金償還，才能參與公開收購；投資人若預計於市場購買股份參與本次應賣，最後買進日為為 5 月 4 日。

本次參與應賣程序採無實體股票劃撥，應賣股東若持有帆宣實體股票，應攜帶實體股票、留存印鑑至帆宣股務代理機構辦理存入各股東集中保管劃撥帳戶後，再行辦理應賣手續。

本次樺成國際公開收購帆宣，價格為每股 59 元，公開收購期間自 4 月 9 日上午 9 點起至 5 月 8 日下午 3 點半止，最低收購股數為 70807 張，約當帆宣股本 40%，達此收購數量收購案即告完成，預定公開收購的最高數量為 90500 張，約占帆宣股本 51.12%。

樺漢先前受訪時曾表示，未來將以本身優異的工業電腦製造工藝，整合帆宣智能廠務系統相關技術管理專業，以建置未來工廠的深度管理技術與產品，共同架構智慧製造、環保能源管理系和安全防護系統，達成「建基台灣，布局中國，放眼世界」的長期目標。