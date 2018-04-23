宏碁旗下宏星今上興櫃 為台灣首檔純VR概念股

筆電品牌宏碁 (2353-TW)旗下虛擬實境 (VR) 公司宏星技術 (6681-TW) 今 (23) 日登錄興櫃，成為台灣首檔純 VR 概念股，首日最高站上 96.84 元，終場以 96 元作收。

宏星為瑞典商 Starbreeze AB 與宏碁於 2016 年 6 月宣布共同合資成立的高階 VR 解決方案公司，以 StarVR 為品牌名稱，實收資本額 4.8 億元，由宏碁持股達 66.67%，Starbreeze 持股則為 33.3%，雙方共同設計、製造、行銷與銷售 StarVR 虛擬實境頭戴式顯示器 (HMD)，瞄準劇院與遊樂場等娛樂領域應用。

宏星成立至今不到 2 年，目前仍處初期發展階段，去年合併營收 1.3 億元，但在營業費用暴增下，拖累營益率由正轉負，全年稅後虧損達 0.31 億元，每股稅後虧損 1.1 元，較 2016 年的每股賺 0.33 元由盈轉虧，而今年以來，受到出貨動能趨緩影響，首季合併營收較去年衰退超過 8 成、為 185.5 萬元。

不過，宏星明 (24) 日將召開「StarVR 媒體體驗會」，屆時市場將關注其 StarVR 旗下完整虛擬實境解決方案，以及後續在商用與娛樂領域的發展狀況。