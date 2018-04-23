【異動股】5G通信板塊紛紛走強 中國聯通(600050-CN)等多股漲停

臨近午盤，通信板塊多股拉升，截至發稿，中國聯通(600050-CN)漲停報10.06元，吉大通信(300597-CN)漲停報16.94元，恒為科技(603496-CN)漲停報37.35元，同洲電子(002052-CN)漲停報5.3元，創意信息(300366-CN)漲停報12.45元，東方通信(600776-CN)漲7.86%報6.59元，中通國脈(603559-CN)、科信技術(300565-CN)漲逾6%，中富通(300560-CN)、武漢凡谷(002194-CN)、超訊通信(603322-CN)等漲幅超4%。

據中證報報道，在美國“封殺”中興通訊事件影響下，芯片行業受到的關注前所未有。“中國芯”彎道超車的集結号已經吹響4月20日上午，阿里巴巴集團宣布，全資收購號稱中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系統有限公司(以下簡稱中天微)，但收購金額暫未透露。實際上，不隻是阿里涉足芯片産業，百度、騰訊、科大訊飛、華為等巨頭都早有布局。此外，中國科學院自動化研究所王東琳團隊日前正式對外宣布，其歷時九年研制出了具有自主知識産權的5G通信設備強大“心髒”——UCP(通用通信芯片)内核，在計算能力和性能功耗比方面具有國際領先水平。

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