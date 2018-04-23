台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月23日

台積電本季營運遭逢逆風，下半年 7 奈米發威，可望獨拿蘋果 iPhone 新機的 A12 處理器訂單，並將跨足 MacBook 處理器領域，帶動業績回神。包括摩根大通、瑞信、里昂、花旗等外資券商，均抱持正向觀點。

中美貿易摩擦出現轉圜跡象。美國財長穆欽（Steven Mnuchin）昨（22）日表示，願意前往中國大陸就經貿問題進行磋商，並對中美貿易達成共識持「謹慎樂觀」態度。對此，中國商務部在第一時間表示歡迎。若穆欽訪中成行，雙方日益升溫的貿易緊張關係或有望得到緩解。

大陸電信設備製造巨頭中興通訊遭美方下達銷售禁令後，便積極尋求解決之方。中興昨（22）晚發布公告「認錯」，表示將吸取教訓並遵守美國的禁令，提高出口管制合規架構與流程，同時也將繼續與相關方溝通以尋求解決方案。



聯合報

美財長鬆口訪陸磋商

馬克宏會川普 能救伊朗核協議？

今年報稅 不少小確幸

經濟日報

外資：台積獨拿蘋果 A12 單

金融業徵委託書 門檻拉高

電子代工六強營所稅墊高

蘋果日報

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中國時報

文金熱線待命 迎接歷史對談

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吃到飽流血戰 中華電踩剎車

工商時報

實質負利率再現 錢愈存愈薄

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自由時報

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經長沈榮津︰兆元離岸風電 是機會非冒險

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