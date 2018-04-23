六角喜迎手搖飲料旺季 股價衝近10個月來新高

隨著氣溫漸攀升，連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下主力品牌「日出茶太」進入傳統銷售旺季，再加上今年併入中國二大手搖飲料品牌正持續展店，營收成長動能佳，盤中股價大漲超過 4.5%，股價最高來到 97.9 元創近 10 個月來高點，不排除後續將挑戰 2015 年 9 月下旬創下的百元價位。

六角第 1 季合併營收達 7.9 億元，年增率 50.81％，淡季期間創單季營收新高，主要是因併入中國瑞里旗下兩大手搖飲料品牌。

六角表示，今年以來已成功在法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、阿曼蘇丹、日本銀座、橫濱和韓國大邱陸續展店，全球市場正持續加速拓點，另一方面，在中國市場透過與瑞里合作，推動「黑泷堂」及「果麥」在中國一線城市的展店，也為營收挹注成長動能。

「黑泷堂」和「果麥」目前在全中國擁有逾 1100 家直營和加盟門市，主要分布在華中地區，目標總店數至年底上看 1600 家。

另一方面，六角正推動轉投資王座國際餐飲公司在國內上櫃，上半年有望登錄興櫃，而澳洲子公司 Infinite Plus Pty. Ltd 預計 6 月左右於澳洲掛牌，期待可因此將日出茶太形象提升為更國際化，並有助日出茶太在歐美加速展店。