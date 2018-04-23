盤前財經大事搶先讀2018年4月23日

今日操盤前瞻

主計總處公布 3 月失業率

美國 3 月成屋銷售

日本 4 月製造業 PMI

新股掛牌：宏星技術

法說會：穩懋、大量、松上、全宇生技 - KY

增資股上市：冠西電、富邦金

H 股全流通出台 專戶可賣不能買 聯想成首家試點企業

為支持 H 股全流通試點安全高效啟動，經中證監批准，中國結算和深交所聯合發布了《H 股「全流通」試點業務實施細則 (試行)》。試點初期，「H 股全流通」專用帳戶「只能賣出，不能買入」。閱讀全文...

〈觀察〉供過於求惡夢再現 面板廠尋新活路

中國面板廠積極擴充高世代面板廠，預估到 2022 年，將有 19 座 8/8.5 代以上面板產線，另外，還將有 20 座 5.5 代線、6 代線面板廠，京東方 10.5 代面板廠產能開出，今年面板供給過剩壓力激增，預估未來 3 年供過於求惡夢恐將再現，面板廠獲利面臨考驗，調整戰略尋求新活路勢在必行。閱讀全文...

高盛：關鍵動力「熄火」 未來兩周美股波動性將增加

由於財報公布前企業通常不進行庫藏股，未來幾周 80% 的標普 500 企業都進入了他們傳統的庫藏股「空窗期」。而對於美股來講，公司庫藏股已經是眼下最重要的支柱。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉狂砍最績優股票！外資底部發神經？

外資為何重擊「台股之窗」台積電？上週五台股市場重跌，因為全球半導體台積電公司，下半年業績成長趨緩。台積電股價的大跌，與三大法人單日賣超 219.77 億元，讓台股投資人感受山雨欲來風滿樓。閱讀全文...

〈報稅看這裡〉股票族 2 招聰明節稅 海外股利所得課稅有學問

自從 2016 年起證券交易所得停課所得稅後，股票交易的申報就顯得容易許多，如果你是台股投資一族，你知道報稅時會有什麼相關的稅賦嗎？答案是領取股利而產生的所得稅與二代健保補充保費。股票投資族不妨透過分散股利所得、或是除權息前賣出股票來節稅。閱讀全文...



