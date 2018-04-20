外資從台積電提款162億 賣超台股206億為今年次高 今年來賣超突破千億

在台積電 (2330-TW) 昨日法說會報憂之下，台股今 (20) 收盤重挫 191.84 點，以 10779.38 點作收並摜破半年線支撐，三大法人同步站在賣方，其中外資光是從台積電就提款 162 億元，也讓外資在台股賣超金額高達 206.62 億元，同時，也使外資今年以來在集中市場賣超金額突破千億元大關、達 1175.05 億元。

而外資法人今天在台股集中市場的賣超金額 206.62 億元，在今年也僅次於 2 月 6 日美國股災拖累下在台股集中市場賣超 313.9 億元，當日台股重挫 542.25 點或 4.95%，加權股價指數收在 10404 點。

三大法人今天在台股外資大舉賣超 206.62 億元居冠，投信賣超 4.37 億元，自營商賣超 7.89 億元，在台指期方面，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 19129 口至 31033 口，單日減碼口數創新高。

外資今天在台股賣超最大宗的為賣超台積電 70835 張，提款 162.72 億元，其次是群創 (3481-TW)、鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW) 及可成 (2474-TW)；主要買超標的在開發金 (2383-TW)、新光金 (2891-TW)、大同 (2371-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW) 等。

投信買超逾 1000 張的個股包括台泥 (1101-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、強茂 (2481-TW) 燿華 (2367-TW)，其中燿華及嘉聯益均屬於蘋果概念股；而賣超超過千張的個股則為旺宏 (2337-TW)、智邦 (2345-TW)、長榮 (2603-TW)、中鋼 (2002-TW)、華新 (1605-TW)。

自營商買超個股華通 (2313-TW)、燿華、華新 (1605-TW)、華新、新光金 (2888-TW)、開發金，賣超個股為大同、旺宏、宏碁 (2353-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海、中石化 (1314-TW)。

證券分析師張陳浩指出，今天外資大賣台積電，期權賣壓傾瀉而出，以目前指數位置離年線位置 10553 點仍遠，但包括蘋果銷售不振的利空因素者已在市場反映，指數如再下殺，勿一味追殺持股，反而是擇機進場選擇績優股的大好機會。

大盤日 K 線圖



