金茂酒店(06139-HK)與建行就10億等值雙幣貸款融資作補充條款

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
金茂酒店-SS(06139-HK)公布，根據該函件建行(00939-HK)同意授予公司10億港元等值雙幣有期貸款融資。有期貸款融資的最終到期日為提取首筆貸款當日起計三週年當日。 建行就有關貸款融資作出補充融資函件條款，倘若：公司股份合訂單位控股持有人中國金茂不再(直接或間接)持有至少50.1%；公司已發行股份合訂單位，或不再為公司最大單一股份合訂單位持有人；或中化香港不再擁有對中國金茂的控制權；或中化股份不再(直接或間接)持有超過50%中化香港已發行股本；或中國中央政府不再持有至少51%中化集團已發行股本。 另外，公司未於收到建行要求彌補該等情況的書面通知後的14日內彌補該等情況並獲建行合理信納，則建行可透過書面通知公司：宣佈融資、應計利息及所有其他應付款項為即時到期及須予支付，而毋須發出額外還款要求、通知書或任何形式的其他正式法律文件；及╱或宣佈融資已經終止，而建行作出任何額外貸款提取(若尚未提取)的責任將即時終止。