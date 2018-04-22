中國新三板對掛牌公司赴港融資不設前置審查程序及特別條件

中國全國中小企業股份轉讓系統公司(新三板)周六與港交所(00388-HK)簽署合作諒解備忘錄，雙方歡迎對方符合條件的掛牌/上市公司在本市場掛牌/上市的申請。全國股轉公司對掛牌公司申請到香港聯交所發行股票和上市不設前置審查程序及特別條件。

新三板公司新聞稿表示，下一步全國股轉公司將結合掛牌公司的實際需求，推出更多舉措，完善市場功能，提高直接融資比重，發揮一線監管職能，推動全國股轉系統穩健快速發展。

「下一步，全國股轉公司和香港交易所將深化合作，就雙方監管合作、數據交換，以及發行H股的掛牌公司的信息披露等方面建立相關安排。全國股轉公司將與香港交易所保持充分溝通，及時協商解決相關問題。」新聞稿稱。

新聞稿並指出，本次備忘錄的簽署打通了新三板與境外市場的聯系渠道，開辟了全國股轉系統對外開放的可行路徑。全國股轉公司與香港交易所將在《備忘錄》框架下加強溝通對接，建立監管協作安排，充分發揮交易所一線監管職責，切實保護兩地投資者合法權益。

根據備忘錄，掛牌公司可以到境外發行股票並在香港聯交所上市，無需在新三板終止掛牌。掛牌公司可以結合自身業務發展規劃，充分利用境內外兩個市場進行資本運作，實現與境外資本的對接。雙方可以以多種方式開展人員交流合作。

不過，掛牌公司發行H股應遵守《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及中國證監會相關規定，掛牌公司在籌劃申請發行H股期間應當履行信息保密義務，原則上無需申請暫停轉讓。

(路透北京4月21日)

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