千萬刮刮樂還有3個沒被刮出台彩加碼送黃金催大獎現身

▲今年農曆春節推出的限定版刮刮樂共有 6 個千萬大獎，但仍有 3 個未被刮出，台灣彩券公司也加碼催大獎現身。 （圖／NOWnews 資料照） ▲今年農曆春節推出的限定版刮刮樂共有 6 個千萬大獎，但仍有 3 個未被刮出，台灣彩券公司也加碼催大獎現身。 （圖／NOWnews 資料照）

台灣彩券公司今（2018）年農曆春節限定刮刮樂共有 6 個千萬大獎，截至 4 月 18 日為止，尚有 3 個大獎還未被刮出，包括 1 個頭獎 2000 萬元的「2000 萬開運發財金」及 2 個頭獎 1000 萬元的「$1000 萬年終獎金」，為提醒民眾把握中獎機會，台灣彩券公司也加碼催大獎現身，只要買春節限制 3 款刮刮樂，即使未中獎也有機會抽中金元寶。

台灣彩券公司表示，今年農曆春節推出的限定刮刮樂「2000 萬開運發財金」及「$1000 萬年終獎金」，共有 6 個千萬大獎，而依銷售資料顯示這 2 款刮刮樂批售已接近完銷，零售也超過 8 成（零售率是依彩券銷售系統內兌獎筆數所推估）。

不過，台灣彩券公司說，截至 4 月 18 日仍有 3 個千萬大獎未被刮出，包括 1 個頭獎 2000 萬元的「2000 萬開運發財金」及 2 個頭獎 1000 萬元的「$1000 萬年終獎金」，由於已接近完銷，也顯示這 3 個千萬大獎可能還在各大投注站等待幸運兒來刮。

為提醒民眾把握中獎機會，台灣彩券公司加碼催大獎現身，讓消費者買刮刮樂、刮獎金，沒刮中、也能抽黃金，自 4 月 27 日至 6 月 21 日止，民眾只要憑「2000 萬開運發財金」、「$1000 萬年終獎金」、「大麻將」任一款未中獎的刮刮樂，依據活動辦法於「台灣彩券 APP」成功完成登錄程序，每張刮刮樂就可獲得對應的抽獎次數，活動共分 8 周抽獎，每周抽出 20 個幸運中獎者，每位可獲得 999.9 足金元寶 1 枚（約 1.5 錢，市價約 1 萬元），總獎項共有 160 個。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』