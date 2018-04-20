〈外銷訂單〉3月外銷訂單年增3.1% 首季外銷訂單寫下歷年同季新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 3 月外銷訂單，在出口好轉下，重回成長軌道，3 月外銷訂單 423.8 億美元，創歷年同月新高，月增 30.6%，年增 3.1%；累計今年第 1 季外銷訂單 1179 億美元，創歷年同季新高，季減 18%，年增 6.4%。

統計處指出，以主要貨品類別來看，傳統貨品接單表現亮麗，基本金屬及機械都創歷年單月新高；3 月外銷訂單 423.8 億美元，如果扣除 2 月春節因素，為連續 19 個月正成長。

3 月資訊通信產品年減 5%，主因手持行動裝置及筆電需求減緩所造成，但挖礦用顯示卡、伺服器及儲存裝置需求增加，抵銷部分減幅；電子產品因加密貨幣採礦、高效能運算、車用電子等需求強勁，帶動晶圓代工、晶片、記憶體、封測、印刷電路板及被動元件等接單暢旺，年增 5.6%；光學器材因電視面板備貨需求疲弱，價格續跌，年減 13.3%。

受惠於全球景氣穩健成長，需求擴增，加上國際原物料價格上揚，傳統貨品接單表現亮麗，年增率都呈正成長，其中基本金屬年增 16.6%，為連續 20 個月正成長；塑橡膠製品及化學品分別年增 12.5% 及 10%；機械因智慧自動化需求強勁，加上機械大廠擴建新廠，提高接單能量，年增 7.8%，為連續 20 個月正成長。

展望未來，統計處表示，由於手持行動裝置需求減緩，約制資訊通信產品成長動能，不過，高效能運算、車用電子、人工智慧等新興應用持續擴展，可挹注電子產品接單。受惠於全球景氣穩健成長，傳統貨品接單持續看好，但近期貿易保護主義擴散、國際競爭加劇，及加密貨幣採礦需求等不確定因素仍須密切關注。

根據外銷訂單受查廠商對 4 月接單看法，預期接單將較 3 月增加廠商家數占 22.3%，持平者占 57.3%，減少者占 20.4%，按家數計算動向指數為 51.0；按接單金額計算之動向指數則為 48.4，預期 4 月整體外銷訂單金額將較 3 月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 44.5、53.9 及 51.0。