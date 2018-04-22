〈報稅看這裡〉外匯交易所得小心別漏報 匯損還可申報扣抵

5 月報稅季節到，很多民眾會漏報所得，但有些是屬於「不是不報，只是不知道要申報」的所得，公勝財顧副總經理張道麟表示，「匯兌收益」就是屬於容易被漏報的一種。值得注意的是，去年新台幣強升，若有匯損還可申報扣抵。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，一般來說，民眾在銀行開立外幣帳戶，會產生兩種收益來源：一是儲蓄本身的利息，另一則是存取時間不同所產生的匯兌收益。

不管是外幣存款的利息所得，或是靠著買賣外幣的匯兌收益，都是屬於發生在台灣境內的所得，不屬於海外所得，依然要核實申報個人綜合所得稅，以免被連補帶罰。

以往到了報稅季節，民眾都會收到銀行寄送的利息所得扣繳憑單，其中就包含了外匯存款的利息，張冠雄指出，基本上金融機構的存款、公債、公司債、金融債券及儲蓄性質信託資金收益等，都適用投資特別扣除額的規定，但是外幣存款有利息收入，如果該年度利息收入總額超過 27 萬元，就需要申報繳稅了。

此外，匯兌收益並不會有扣繳憑單，所以常令人誤以為不必申報，但事實上，匯兌收益屬於「財產交易所得」，納稅人應該主動申報才是。

張冠雄表示，財產交易所得就是，在國內非屬經常性買進、賣出之營利活動而持有的財產，而是透過買賣或交換而產生的增值，如在國內買賣外匯而產生的增益，就符合財產交易所得範圍。

舉例來說，當匯率為 1 美元兌新台幣 29 元時，小亨利大筆買進 10 萬美金（290 萬新台幣），等到新台幣貶值到 31 元兌 1 美元時，又換回新台幣共 310 萬元，這一來一回的匯兌收益為 20 萬元，就要列入當年度的所得總額，列為財產交易所得如實申報。

此外，理財專家郭莉芳表示，2017 年是個比較特別的年度，因為新台幣較為強勢，因此如果有人在去年換匯，很可能產生的是匯兌損失，而非收益。

郭莉芳進一步舉例說明，新台幣兌美元在 2017 年從 32.279 元一路走揚，直到 2017 年 12 月 29 日更以 29.848 元封關作收，升破 30 元大關，單年度升幅達 8.14%。若去年選擇賣美元、買新台幣，反而今年在報稅實務上應該是申報「財產交易損失」。

財產交易損失舉證：

1. 金融機構所開立的財產交易損失證明留存。

2. 自行舉證：檢附原始買及賣交易憑證、資金證明等文件附於申報書，國稅局核定後會開立財產交易損失證明。

雖然在實務上，應該很少人會賣美金、換回台幣。不過，北區國稅局提醒，若 2017 年度真的發生發生匯兌損失，可就在今年報稅時以財產交易損失來與 2017 年的財產交易所得相互扣抵。倘若 2017 年度無財產交易所得可扣除或是扣除不足，亦能得於未來的三個年度的財產交易所得扣除。