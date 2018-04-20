瑞銀調查：近半數台灣有錢人 自認可以活到100歲

瑞銀今 (20) 日發布投資者觀察報告，其中發現台灣有 47% 的有錢人，相信自己將活到 100 歲，為亞太區比例第二高的市場，僅次於香港 59 %，並高於新加坡 46%、英國 32% 及美國 30%。

台灣富有的投資人者預期自己會活得最久，也最願意用財富換取更好的健康，調查指出，79% 的台灣投資者對目前的健康狀況感到滿意，台灣企業家甚至接近 90% 滿意他們目前的健康狀況，而為維持健康水平，願意花費大量金錢。

根據統計，有 1 成台灣富有投資者每年花費在保險、治療及手術等直接醫療開支上超過 1 萬 美元 (約台幣約 29.3 萬元），此外，預防性健康服務，例如健身中心、敎練健身指導、營養品同樣受到台灣富有投資人的歡迎。



瑞銀集團台灣區總經理暨瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋表示，活到 100 歲的想法不再局限於科幻小說領域，雖然活到 100 歲的前景造成投資者對財務規劃上的焦慮，但投資者已迅速對於持有的資產、遺產規劃作出調整。

調查顯示，台灣富有投資者會主動採取行動追求工作與生活的平衡，71% 的有錢人表示，不在週末或假日工作，且有近 9 成台灣富有投資者表示，工作更長的時間能夠確保生活幸福，但是對他們而言健康比財富更為重要。

86% 的台灣富有投資者認為，工作對他們的健康有好處，然而過多的工作會產生相反的效果，尤其是在亞洲，投資者正在努力縮減工時。

此外，台灣平均 10 名中有 9 名富有投資者，已經或即將針對平均壽命的延長做出財務變動，金融類股被視為長期投資最有潛力的類股；另 64% 的台灣富有投資者計劃在生前將更多的個人財富進行贈與，展現台灣百萬富翁運用其財富改善整體社會健康的強烈責任感。

瑞銀發布的投資者觀察報告 (UBS Investor Watch)，主要研究是全世界最大規模的高淨值人士 (HNWIs) 定期全球性研究，涵蓋全球逾 5000 名受訪者觀點。