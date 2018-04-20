李慧芬：38元之下買入中銀香港(02388-HK) 目標41元

金管局自4月12日起已經第九度入市，動用約337億元本港銀行體系結餘承接港元沽盤，以捍衛聯繫匯率，銀行體系結餘的流動性將由1,800億元，降至明天的1,570億元。

當去年金管局抽走800億元的流動性時，本港一個月港元拆息(Hibor)由0.42%跳升至1.21%，與Libor的差距在去年12月27日收窄至36個基點。但在金管局買入港元前，Hibor於今年4月12日已回落至0.79%。而自金管局出手後，至昨天一個月Hibor上升至0.89%，三個月則升至1.3%。截至昨日，一個月Hibor仍然滯後Libor約1%，而銀行存款利率已開始回升，今年第二季本港最優惠利率有機會上調25點子，對銀行的淨息差有利。

在2004至2006年的美聯儲最後一輪加息週期，香港最優惠利率上升300個基點，對比聯儲局利率為增加425個基點。在此期間，本港銀行平均淨息差上漲36個基點，其中中銀香港(02388-HK)升51個基點。而今年上調一次最優惠利率後，預計中銀香港的淨息差將按年擴大6個基點至1.63%。

另一方面，中銀香港去年底止年金新造業務保費按年增近一倍，宗數升幅129%。今年首季年金保費按年增長17%，佔整體壽險保費近30%。首季整體壽險新造保費按年則增長21%，來自跨境客戶的增長則為15%。目前有見市場需求仍然強勁。

中銀香港股價從4月初開回升，投資者可於38元之下買入，獲利目標41元。

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