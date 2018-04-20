李慧芬：4.85元左右買入中國鋁業(02600-HK) 目標6.40元

3月下旬，中國鋁業(02600-HK)於4元見底，近期大幅上升，原因是公佈了去年收入1,800億人民幣(下同)，按年增加25%；毛利144億元，增加37%。錄得純利增長2.74倍至14億元。

市場擔心美國財政部擴大對俄羅斯制裁，將牽連Norisk Nickel。目前已被制裁的俄鋁(00486-HK) 持有Norisk Nickel兩成股權，低於直接使Norisk Nickel墮入制裁清單五成門檻，消息刺激國際鋁鎳期貨價格連日探頂。

俄鋁表示其部分氧化鋁付運，將無可避免受美國制裁影響，導致倫敦金屬交易所鋁價出現正面反應。中國鋁業(02600.HK)作為主要氧化鋁及鋁生產商，將受惠鋁價上升。預期氧化鋁價格每升1%，中國鋁業(02600.HK)盈利可升2%；鋁價格每升1%，中國鋁業盈利可升7.2%。報告亦指，國家能源局要求自備電廠支付早前未付的政府費用及稅款，或致使用自備電力比例較高的競爭對手成本增加，對中國鋁業有利。

中國鋁業股價將可受惠近期市場轉變，投資者可於4.85元左右買入，目標價6.40元。

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