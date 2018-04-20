聯準會經濟學家：稅改更可能遏制而非創造就業

摘要：Fed 紐約分行的經濟學家發文指出，新關稅政策有可能導致美國就業的凈減少，至少在短期至中期是這樣。他們表示，「雖然很難準確預計多少工作崗位會受影響，但鑒於用進口關稅保護（鋼鐵）產業的歷史，我們可以得出結論，25% 的鋼鐵關稅將造成更多工作崗位的流失。」

周四 Fed 紐約分行的三位經濟學家聯合發文指出，「新關稅政策有可能導致美國就業的凈減少，至少在短期至中期是這樣。」

美國總統川普於 3 月 19 日宣布對進口鋼材和鋁分別徵收 25% 和 10% 的稅，以保護美國的鋼材行業和工作崗位。但是聯準會的經濟學家認為，新關稅非但不能增加工作，反而可能導致美國就業的凈減少。

經濟學家們稱，「雖然很難準確預計多少工作崗位會受影響，但鑒於用進口關稅保護（鋼鐵）產業的歷史，我們可以得出結論，25% 的鋼鐵關稅將造成更多工作崗位的流失。」

紐約聯儲經濟學家們指出，目前美國最大的鋼材進口地是歐盟而非中國。從中國進口的鋼材只占所有美國鋼材進口總量的 3.5%，而從不受新關稅制約的國家進口的鋼材占 67％。

此外，幾十年來美國鋼鐵行業的就業一直處於下降狀態，並不完全是進口鋼材競爭導致的，快速的科技進步也是導致工作崗位流失的主要因素。「從 2000 年起，鋼鐵生產行業的就業下降了 33%，每個工人的平均產出卻上漲了 43%。」

文章說，關稅會導致進口鋼材價格上漲，而國內的鋼鐵生產商也會隨之加價，所以美國鋼鐵和鋁的加工行業也會加價，這會使他們在和同類進口商的競爭中處於劣勢。同時，使用鋼鐵和相關產品的美國出口商也將面臨成本增加而利潤減少的問題。這些都會導致鋼鐵密集行業的就業率的下降，甚至工廠的關閉。

2002 年，小布希總統將鋼鐵進口關稅提高到 30%，研究發現，這導致鋼鐵價格上漲，而全美流失了 20 萬個工作崗位，這個數據高於目前全美從事鋼鐵生產的工人總量（18.75 萬）。

周三聯準會布的褐皮書也警告說，對貿易戰的擔憂正對本來積極向上的美國經濟帶來負面影響。

聯準會指出，強勁的商業借貸、消費者支出增加和勞動力市場收緊表明美國經濟仍然處於持續增長的軌道上。全球貿易戰是一個風險，多個行業人士對美國政府已推出或計劃推出的關稅感到擔憂。4 月褐皮書中，「關稅」一次出現了 36 次。

『新聞來源／華爾街見聞』