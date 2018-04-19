鋼鐵關稅生效在即 歐洲計劃對美讓步、一致對中國

摘要：據華爾街日報，歐盟正在擬定一項微縮版的 TTIP 提議，希望避免在兩周內被美國施加關稅。歐盟將做出重大妥協，願意降低美國汽車等關稅，承諾與美國聯手對抗中國，並對中國政府施加更大壓力。

據華爾街日報，歐盟正在擬定一項和平提議，希望能結束川普政府在貿易領域的敵對行動，避免在兩周內被施加鋼鋁關稅。

微縮版 TTIP

根據報導，歐盟正在考慮的提案核心內容是：一個微縮版、簡化版的跨大西洋貿易和投資夥伴關係協定（TTIP）。它將滿足川普政府之前提出的關鍵要求：降低美國的汽車及其零部件，以及工業機器設備進入歐盟的關稅。

報導還引述一位德國官員的消息稱，最終的協議可能包括歐盟承諾與美國共同參與利用 WTO 規則來對抗中國的法律行動，歐洲各國政府還將承諾對中國施加更大壓力，以便為歐美企業創造一個更為公平的競爭環境，並遏制知識產權盜竊。

一位歐洲官員稱，為了完成上述提案，歐盟正在考慮與美國聯手，以處理雙方都認為的中國不公平貿易行為。

歐洲讓步

上述提議意味著歐盟已經大幅轉變了立場。

關於 TTIP 的談判始自於歐巴馬政府，但由於遭到歐盟內部的激烈政治反對和英國公投退歐，談判深陷僵局。

而在上月底，川普政府為了拉攏歐洲，表露出願意重啟談判、打破僵局的信號，條件是歐盟需要與美國聯手協作，對中國施壓，與中國在貿易領域展開競爭。此前，川普在上台後實質上凍結了 TTIP 協商。

美國媒體稱，3 月 11 日，當年搞垮日本的美國貿易代表萊特希澤赴歐與歐盟官員和日本秘密協商，將用鋼鋁關稅作為契機，讓盟友們聯合起來對付中國。

當時以德國為首的歐盟仿佛並不買賬，德國和歐盟代表對美方頻頻發出極其鷹派的「回應」。

歐盟貿易首席代表 Malmstrom 稱，歐盟應當與美國聯手解決中國產能過剩問題，而不是考慮在大西洋兩岸大打貿易戰。

表面上看起來，歐盟很多強硬姿態只是為了爭取更加有利條件的手段。但德國大概不會忘記曾被美國貿易政策狠狠「搞過」兩次的慘痛經歷。實際上，歐盟和中國在很大程度上已經形成了「唇亡齒寒」的關係。

諷刺的是，歐盟正在考慮的微縮版 TTIP 協議正是由德國最初提出來的。如果歐盟與美國的貿易爭端也愈演愈烈，那麼高度依賴出口的德國將遭受最大的損失。

在德國的推動下，歐洲的行動越來越積極主動。除了上述提議之外，他們還加快了與此無關的一些談判，比如他們打算讓更多的美國高端牛肉進入歐洲市場。過去多年來，關於這項內容的談判一直拖拖拉拉的。

美國動用的貿易戰工具比之前更陰險、更危險

除了正在考慮聯手的歐盟之外，台灣和澳洲已經加入了美國的「戰隊」。

4 月 17 日，美國宣布對產自中國的鋼製輪轂產品發起反傾銷和反補貼調查 (即「雙反」調查)。當天，美商務部還初裁從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為。

就在此後 24 小時內，台灣宣布對自中國大陸進口特定碳鋼冷軋鋼品，不鏽鋼熱軋鋼品，鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不鏽鋼冷軋鋼品等五類鋼鐵產品發起反補貼調查；同時，對特定碳鋼冷軋鋼品，不鏽鋼熱軋鋼品發起反傾銷調查。

澳洲反傾銷委員會也在昨日發布公告，正式對原產於中國的鐵道輪轂發起反傾銷反補貼調查。

在美國與中國的貿易爭端加劇之際，跨大西洋貿易談判局勢轉變，使得正在齊頭並進增長的全球經濟前景受到威脅。國際貨幣基金組織（IMF）本月早些時候就曾警告稱，全球貿易秩序可能因貿易戰而「四分五裂」。

『新聞來源／華爾街見聞』