〈蘋概Q2難旺〉台積電下修全年展望 蘋果iPhone需求不振疑慮擴大

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (19) 日在法說會上調降全年營運目標，受到智慧型手機需求疲弱，加上挖礦需求不確定性影響，全年營收從原先預估的成長 10% 至 15%，下調至 10%，而身為蘋果重要供應商，台積電下修展望，也讓市場對 iPhone 需求不振疑慮持續擴大，蘋概股第 2 季營運表現恐蒙灰。

台積電共同執行長魏哲家表示，今年台積電美元營收預估成長 1 成，較上季法說時預估的成長 10-15% 略微下修，主因在於智慧型手機需求持續疲弱，且虛擬貨幣需求仍有不確定性。

展望第 2 季，魏哲家表示，將持續面臨需求趨緩的智慧型手機，在高速運算需求支撐下，營收表現仍可持穩，雖將較第 1 季下滑，但仍優於去年同期；財務長何麗梅指出，第 2 季營收預估約落在 78-79 億美元，較第 1 季減少 7-8%，毛利率估 47-49%，跌破 5 成水準，營益率 35-37%，也同樣較第 1 季下滑。

台積電下修全年展望，讓市場對 iPhone 需求不振的疑慮持續擴大，美銀美林與摩根大通分析師均認為，iPhone 銷售成績恐不如預期，實際銷售量可能還會再下修，據摩根大通統計，今年第 1 季台積電蘋果相關產品收入下滑 3 成，預估第 2 季則會擴大至 5 成。

從台積電釋出的展望與市場看淡 iPhone 銷售狀況來看，iPhone 需求疲弱情況令人憂心，蘋概股第 2 季營運表現恐不盡理想。