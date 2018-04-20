台積電台北股價跌逾6% 或創近五年來最大單日跌幅

摘要：周四，台積電公布的一季報顯示凈利潤不及預期，同時公司下調 2018 年全年收入預期。台積電將此歸咎於一款「非常高端的智慧型手機」，由此引發市場對 iPhone 需求暴跌的討論。

周四，台積電公布一季報，其凈利潤不及預期，同時公司下調 2018 全年收入預期。台積電美股重挫 5.7%，台積電台北股價低開 6%，截至發稿，台積電台北報 230 新台幣，或創 2013 年 7 月以來最大單日跌幅。

台積電台北股價低開 6% 圖片來源：谷歌財經

周四，全球最大的晶片代工廠商台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）公布的財報顯示，台積電第第一季凈利潤為 897.85 億元新台幣（約合 30.6 億美元），年增率增長 2.5%，但不及市場預期。

並且，台積電估計第第二季營收將在 78 億美元至 79 億美元之間，也遠低於市場預期的 88 億美元。

而其管理層將此歸咎於一款 "非常高端的智慧型手機" 的說法，引發了有關全球對 iPhone 需求暴跌的討論。

據彭博供應鏈估計，蘋果在台積電的損益表中占據關鍵地位，2017 年第第四季，蘋果占據台灣市場半導體收入的 20％以上。

大西洋證券分析師 James Cordwell 對路透表示，台積電下調收入目標可能預示着 iPhone 需求遜於預期。一些不具名人士直截了當地表示，這個警告完全是關於蘋果。

彭博社援引摩根大通分析師 Gokul Hariharan 也表示，台積電第第二季預期的疲軟，主要因素就是 iPhone。

據摩根大通估計，2018 年第第一季，台積電在蘋果相關產品方面的收入下降 30％，而在第第二季則可能會下降 50％。

如果這一預測是準確的，它將為全球的 iPhone 需求描繪出一幅可怕的圖景，並暗示着全球對蘋果產品的迷戀正在迅速消退。

『新聞來源／華爾街見聞』