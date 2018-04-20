台股盤前─台積電ADR重挫美股收低 大盤攻高有壓 力守10900點關卡

台股昨 (19) 日在台積電領軍，終場以漲 123.3 點，報 10971.22 點作收，順利收復所有均線，成交量 1530.42 億元。分析師表示，台積電盤後召開法說會下修今年展望，台積電 ADR 應聲大跌 5.7%，拖累蘋果等科技股，美股周四收低，估計台股今攻高有壓，大盤將力守 10900 點關卡。

三大法人部分，外資買超 57.7 億元，終結連 6 個交易日賣超，三大法人同步買超合計達 78.61 億元，外資期貨淨多單也大增至 5 萬口之上，顯示外資對行情看法趨向正面。

不過，台積電在法說會上調降今年營運目標，導致台積電 ADR 重挫 5.7%，拖累蘋果股價下挫，道瓊工業指數終場下跌 83.18 點或 0.34%，收在 24664.89 點；S&P 500 指數下跌 15.51 點或 0.57%，收在 2693.13 點；Nasdaq 指數下跌 57.18 點或 0.78%，收在 7238.06 點。

觀察今日盤面重點，台積電對今年營運展望轉趨保守，主要受智慧手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦需求不確定性增加，及匯率等三大因素干擾，第 2 季合併營收將季減 6.6% 至 7.8%，毛利率與營益率也將下滑。

大陸中興通訊遭美國下禁令，未來 7 年無法向美商採購零組件或採用美商關鍵技術，市場傳出，聯發科部分手機核心授權來自美商也在管制之列，估計若美國將中興相關禁令擴散至其他陸系手機廠，將不利聯發科。

IHS Markit 昨舉行「2018 台灣顯示產業研討會」，IHS 顯示部門研究總經理謝勤益示警，隨著中國業者新產能持續開出，面板業今年起將陷入長達 3 年供過於求窘境，面板廠本季恐終止連 7 季獲利好光景，開始轉為虧損。

分析師表示，近期台股受美股變動的影響較大，震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高，投資人應審慎小心。

此外，美中貿易戰和地緣政治因素現階段還會主導行情，建議可精選具題材，業績成長個股短線操作，其中可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等相關類股。