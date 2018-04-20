為何薪水4萬以下招募人才時需先揭露？

《就業服務法修正草案》19 日於立院通過初審，提案修法的國民黨立委林為洲接受《NOWnews 今日新聞》訪問時表示，目前求職網站多偏向資方，薪資多以面議一筆帶過，造成求職者議價空間被壓縮，為照顧廣大求職民眾與求職新鮮人，草案中規定雇主招募、僱用員工，工資為 4 萬元以下者，未事先公開薪資或主動通知求職者薪資狀況者，可處 6 萬元以上 30 萬元以下罰款，希望能避免勞資雙方資訊不對等，並提供求職者更多保障也避免求職曠日廢時。

去年主計處公布全台月薪不到 3 萬元者高達 327 萬人，然而各大求職網等皆有許多不合理的狀況，而最不合理的狀況即是許多僅須具備基礎技能之工作仍需面議薪資（如行政助理等）；同時，社會新鮮人往往畢業後仍不知自己的職能狀況，導致議價空間極度限縮，往往即以「依照公司規定」為其答覆，這也因此導致某些不肖資方刻意壓低薪資，薪資面議也成為了社會普遍低薪的幫凶之一；除此之外，若面議待遇並非謀職者所期望的，則謀職者有可能浪費許多時間成本在面試、通勤以及許多交通費的開銷。

在法規設計層面上，林為洲表示，薪資面議還是有它必要的存在，但面議制度要適用在專業人才、且已熟稔市場行情的人，而不適用在一般較基層性的工作，因此他認為應從近年來第一次求職起薪平均數往上提高作為門檻，而目前台灣第一次求職起薪落於三萬六千多元，故修法訂定 4 萬元當作門檻，使業者在最低薪資 4 萬元以下之求職廣告及公告求職者之通知上，明確附有告知義務，清楚揭示工作最低起薪之數額。

林為洲推動《就業服務法修正草案》，去年五月份時衛環委員會初審時，勞動部表示仍有待評估及需要彙整各界意見而無疾而終，而衛環照委陳宜民再次排案審查，經討論後初審通過，可望於本會期進行二、三讀通過，往後求職新鮮人若有遇到最低薪資為 4 萬元以下仍需面議之狀況，即可向勞動部檢舉。

林為洲強調，希望修法能讓低起薪工作薪資更加透明化，藉此促進勞資雙方能夠有更對等的議薪空間，也讓社會新鮮人無須再多方打聽詢問，浪費彼此的金錢與時間。

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