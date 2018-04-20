〈台積股價重挫〉台積電跳空下跌台股早盤一度慘跌近200點

權王台積電昨（19）日召開法說，第一季獲利亮眼，但展望未來估營收季減，且對虛擬貨幣挖礦領域持保守態度，使今（20）日跳空下跌逾 6%，也讓大盤跟著跌。台股今日早盤一度跌近 200 點，跌破半年線，隨後跌幅縮小，跌 170 點左右，回測 10800 點附近，鴻海與大立光也跌逾 1%。

美股四大指數昨（19）日走跌，其中，道瓊工業平均指數收低 83.18 點或 0.34% 至 24664.89 點；那斯達克指數收低 57.18 點或 0.78% 至 7238.06 點；S&P 500 指數收低 15.51 點或 0.57% 至 2693.13 點；費城半導體指數跌 57.90 點或 4.31% 至 1285.88 點。

台北股市昨日收盤大漲 123.33 點，收在 10971 點，漲幅 1.14%，成交金額新台幣 1530 億元，今日開盤大跌 168.8 點，加權股價指數以 10802.42 點開出，早盤一度大跌近 200 點，跌破半年線，隨後台積電跌幅縮小，大盤指數也稍稍向上。

各類股部分，早盤電子跌 2.6%、金融跌 0.5%，半導體跌 4.7%。其中台積電展望未來對挖礦持保守態度，台積電昨日 ADR 也一度重挫 6%，使台積電跳空下跌逾 6%，回測到 228 元，隨後跌幅稍稍縮小。

其他半導體族群如聯電跌 1.5%、旺宏跌 3%、南亞科跌 2%。鴻海跌逾 1%，來到 84 元。大立光也跌 1.8%，來到 3425 元。群創與友達也跌超過 1%，至於逆勢上揚量大的個股有威盛漲 8%、美時、大毅、業成也漲 4% 以上。

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