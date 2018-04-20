銀行業財報佳仍守不住資金 金融ETF單日流出4.6億美元

美國銀行業日前公佈第 1 季財報，繳出創紀錄的營收數字，仍不足以吸引金融股 ETF 投資者，SPDR 金融指數基金在周三單日資金流出 4.6 億美元，而一些投資者顯然對未來銀行是否能維持此表現抱持著悲觀情緒。

美國道富銀行旗下的 SPDR 金融指數基金 (XLF)，追蹤銀行業的表現，在 18 日單日資金流出 4.6 億美元，為 1 月以來，最大的單日資金流出量，而在同時間，美國 6 大銀行皆繳出強勁的第 1 季營收數字。

管理 25 億美元基金的 Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「一些投資者對銀行能否繼續保持這種出色業績，展現出明顯的悲觀情緒，一些拋售可能不是因為擔心實際結果，而是懷疑這種表現可否持續下去，有些人認為營收已到高峰。」

SPDR 金融指數基金 (XLF) 出現 1 月以來，最大的單日資金流出量

截至週三 (18 日)，摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團、高盛集團和摩根士丹利都發表了財報，這些公司合起來，第一次創造了超過 300 億美元收入的結果。儘管如此，銀行股的價格在周三仍出現下跌。

銀行股在財報公佈後，無法維持漲勢

周四情況則稍有好轉，在美國運通公布強勁財報以及樂觀前景後，金融類股上漲 1.4％。在此同時，基準的 10 年期美債殖利率自 2 月份以來，首次上漲至 2.9％以上，收於 2.9135%。

10 年期美債殖利率走勢

而對於一些投資者而言，在銀行業營收亮眼但股價疲弱的狀態下，是投資機會。前美林交易員 Tom Essaye，在自創的市場通訊《The Sevens Report》給客戶的信件中指出：「隨著殖利率走高，資本結構比率堅固以及更加寬鬆的監管環境下，我確實認為這種與收益相關的銀行頁疲弱，是中長期投資者的切入點，這些投資者需要更高的利率風險。」