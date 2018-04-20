【異動股】俄鋁(00486-HK)股價跌7% Euronext除牌無效

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俄鋁(00486-HK)現報1.67元，跌0.12元，跌6.704%。成交4120萬股，涉資7050萬元。 俄鋁(00486-HK)公布，公司獲CACEIS Corporate Trust告知，其已終止作為有序出售程序之中央經紀所提供的服務。因此，公司於2018年4月5日就其全球預託憑證自巴黎Euronext除牌(ISIN編號US9098832093及US9098831004)所公佈之有序出售程序遭終止。任何所提交於此類銷售貸款中的全球預託憑證將被解除。Euronext Paris SA告知公司，Euronext Paris SA董事會批准全球預託憑證除牌的初步決定在目前情況下屬無效。公司正採取合理措施(包括與Euronext Paris SA及紐約梅隆銀行(作為託管人)進持續討論)以尋求保護其證券持有人的利益。公司繼續專注於尋求全球預託憑證自巴黎Euronext除牌，並擬繼續與Euronext進行討論。