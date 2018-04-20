【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因菲利普莫裡斯國際（PM.US）公布業績遜於預期股價大跌，拖累煙草股走低，加上全球最大晶片代工企業台積電（TSMC.US）發布今年智能手機需求疲弱， 令科技股受壓。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 24,665 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,693 點； 納斯達克指數下跌 0.8% 至 7,238 點。

油價週四下跌，紐約 5 月期油下跌 0.3% 至每桶 68.29 美元。金價下跌，因全球緊張局勢降溫。紐約 6 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,348.8 美元。

香港和內地股市週四上升。美國對俄制裁引發多種商品價格急漲，令金屬及資源股造好， 俄鋁（486.HK）反彈 26.1%，五礦資源（1208.HK）及中國鋁業（2600.HK）分別上漲 13.0% 及 7.7%；半導體股錄得大漲，其中華虹半導體（1347.HK）及紫光控股（365.HK）分別上升 10.1% 及 10.0%。個股方面，六福集團（590.HK）2018 財年第四季同店銷售數據大幅改善，股價上升 5.0%。恒生指數上升 1.4% 至 30,708 點，國企指數上升 2.1% 至 12,240 點， 香港股市成交金額 2.2% 至 1,149 億港元。上證綜合指數上升 0.8% 至 3,117 點，滬深兩市成交金額減少 3.7% 至人民幣 4,807 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 馬鋼（323.HK）公布 2018 年第一季營業收入同比上升 5.6% 至人民幣 183 億元（2017 年按年增長 51.7%），受惠於毛利率改善及其他收益增加，股東應佔溢利為人民幣 14.2 億元，按年大增 57.2%（2017 年同比急升 2.4 倍）。

◇ ASM PACIFIC（522.HK）公布 2018 年第一季公司收入 43.5 億港元，同比增長 15.5%，但由於去年同期錄得可換股債券收益 2.0 億港元而今年沒有，股東應佔溢利按年倒退 16.1% 至 7.1 億港元。若不包括該一次性損益，今年第一季股東應佔溢利同比增長 15.7%。公司新一季新增訂單 7.5 億美元，超公司預期，按年增長 24.0%，未完成訂單總額亦為 7.5 億美元，同比增加 35.9%。公司預計第二季收入將介乎 6.5-7.1 億美元（增速介乎 14.3%-24.9%），毛利率將環比改善（今年第一季為 37.6%，按年減少 2.3 個百分點；去年第二季為 41.0%）。

◇ 香港寬頻（1310.HK）公布 2018 財年上半年（截止 2 月 28 日）業績，收益 18.7 億港元，同比增加 21.7%（2017 財年升幅為 16.1%），受惠於其他營運開支及融資成本下降（被網絡成本及銷售成本同比增加 2.4 億港元部分抵消），及所得稅費用僅按年上升 334 萬港元，股東應佔溢利錄得 2.4 億港元，同比大增 4.2 倍（2017 財年核心股東應佔溢利按年持平於 2.4 億港元）。建議派發中期股息每股 26 港仙，按年增加 18.2%。

◇ 高偉電子（1415.HK）宣布 Seong Seokhoon 先生辭任行政總裁及財務總監，但將繼續擔任董事會主席，原職務將分別由 Lee Kyung Koo 先生及 Cho Young Hoon 先生接任。

◇ 中車時代電氣（3898.HK）公布 2018 年第一季公司營業收入人民幣 22.4 億元，同比下降 8.2%，同時，因營業外收入同比減少人民幣 7,624 萬元抵消了其他收益按年增加人民幣 5,546 萬元的正面影響，股東應佔溢利錄得人民幣 3.8 億元，按年倒退 20.3%。

◇ 波司登（3998.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）收入及股東應佔溢利將分別同比增長約 30% 及 50% 至人民幣 88.6 及 5.9 億元（上半財年分別按年上升 15.3% 及 11.0%），主要因：1）電商銷售和線下收入分別同比增長約 50% 和 20%；及 2）各個女裝品牌的收入及淨利潤錄得顯著增長。現價相當於約 11.0 倍 2018 財年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)