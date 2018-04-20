為省10億美元開銷 高通裁員4.4%人力

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 開始裁員，藉由削減 10 億美元支出的方式提高獲利。

高通週三表示，一開始已經先考慮過其他削減成本的辦法，也提供了資遣費方案給受影響的員工。

根據高通提供給加州政府的文件，高通 6 月起將削減 4.4% 人力，包含在公司加州總部聖地牙哥裁員 1231 人，以及在聖荷西（San Jose）和聖克拉拉（Santa Clara）的 269 人。

根據一份監管單位文件，截至 2017 年 9 月，該公司包含兼職員工在內總共有 33800 名雇員。

這 10 億美元的成本削減計畫，其中包含一月時公布的獲利提升計畫，以期說服投資者，公司可以靠自己更有價值，而不必與博通合併。先前博通對高通提出惡意合併，遭川普 3 月時以國安為由阻擋交易。

高通財務長 George Davis 一月時向投資者表示，公司會靠下述方式節省資金，如：削減非策略性計畫、削減銷售和一般費用、重組專利授權業務，以及對下一代手機通訊技術進行早期投資，即 5G 技術。

該計畫也包括與蘋果在專利訴訟上和解，或是購買荷蘭汽車晶片製造商 NXP Semiconductors NV ，或是回購股份。

高通 2019 財年調整後每股獲利目標是 6.75 美元至 7.50 美元，較 2017 財年的 4.28 美元上升。

高通週四交易收跌 4.8%，今年迄今跌幅 17.89%。