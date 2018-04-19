中國商務部：正審查高通和恩智浦併購案 二者合併可能對市場產生負面影響

中國商務部今日表示，正在審查高通和恩智浦併購案，二者合併可能對市場產生負面影響。

目前中興通訊遭美國禁令正鬧得沸沸揚揚，商務部這一表態讓人尤其關注。

美國商務部周一宣布，禁止美國公司向中興銷售電子技術或通訊元件，為期 7 年。中國商務部昨日對此評論稱，中興公司與數百家美國企業開展了廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位。希望美方依法依規，妥善處理，並為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。

商務部昨日還表示，將密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

從高通收購恩智浦一案自身來看，過去已經相當不順。

2016 年 10 月，高通宣布斥資 380 億美元收購恩智浦公司，包括債務在內，高通的收購成本將高達 470 億美元。有媒體指出，這筆收購是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，能夠幫助高通成為快速增長的汽車晶片市場的領頭羊。

高通原本希望 2017 年內完成收購交易的相關審核程序，但是去年在歐盟便已不斷碰壁。去年 6 月，歐盟委員會啟動審核流程，並宣布將在 10 月 17 日給出審核結果，但隨後該機構兩次暫停審核。到了 11 月，歐盟委員會又表示，審核延遲到 2018 年。

『新聞來源／華爾街見聞』