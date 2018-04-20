內銀內險ADR全線報跌 騰訊(00700-HK)收報403.3元

港股ADR指數收報30,633點，跌75點，跌0.25%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報403.3元，較港收市跌2.5元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.55元，較港收市升1.25元；港交所(00388-HK)ADR收報259.1元，跌1.3元。
內銀股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.11元，較港收市跌0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.81元，較港收市跌0.08元。內險亦走軟，中人壽(02628-HK)ADR收報21.72元，較港收市跌0.18元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.17元，較港收市跌0.07元；中石油(00857-HK)ADR收報5.9元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)收報7.65元，較港收市跌0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.88元，較港收市升0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報10.43元，較港收市跌0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，較港收市跌0.02元。
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