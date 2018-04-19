外資終結連6賣轉買+台指期偏多 賣超鴻海力道不止

台股多頭人氣再度匯集，加權指數今 (19) 日大漲 123.33 點至 10971.22 點，三大法人同步買超合計達 78.61 億元，外資買超 57.7 億元最多，終結連 6 個交易日賣超，外資期貨淨多單也大增至 5 萬口之上，偏多氣氛濃厚，不過，外資對鴻海賣超未止，連賣 12 個交易日，加上台積電盤後召開法說對第 2 季展望不如市場預期，台股後市恐仍有壓。

隨著新台幣止貶回穩，台股內外資齊力湧進，指數大漲 123.33 點至 10971.22 點，一口氣收復 5 日線、月線和季線位置，三大法人也同步買超合計惟 78.61 億元，其中，外資買超 57.7 億，投信買超 5.03 億元、自營商買超 15.88 億元。

另一方面，外資台指期淨多單大舉加碼 10264 口至 50162 口，水位回升到 3 月中旬以來高點，顯示外資對行情看法趨向正面。

以集中市場來看，外資今日積極布局的前 10 大標的依序有中信金、聯電和群創，均買超 2 萬張上下，元大滬深 300 正 2、開發金、新光金、元大金買超逾 1 萬張，玉山金、永豐金和台積電也均有超過 8000 張的買單，外資買盤主要著眼於大型電金權值股。

外資賣超前 10 大則集中在元大台灣 50 反 1，賣超數多達 1 萬張，其次分別為鴻海、強茂賣逾 5000 張，創意、旺宏和友達賣 3000 張上下，南茂、富邦 VIX、昱晶和華通也有 2000 張左右的賣單。

投信買盤主要集結在中小型個股，對國喬買單最多達 2000 張，其次分別為華新科、台泥、強茂和奇力新，均有 1200 張以上買單，對台玻、中信金、禾伸堂、華夏和台聚則分別有 700-900 張左右買單。

投信賣超以華新最多達 1000 張，友達賣超 800 張，其次為裕民、盟立、鎧勝 - KY、中租 - KY 賣超逾 500 張，聯強、中鴻、中橡和創意賣超逾 400 張。

而自營商買超張數最多者是元大滬深 300 正 2，張數多達 7700 張，其次為宏碁逾 5000 張，元大台灣 50 達 3500 張，嘉聯益和欣興分別為 2000 張之上，元大 S&P 石油、富邦上証、新日光和中石化均超過 1200 張。

自營商賣超最多為元大台灣 50 反 1 共 21000 張、富邦 VIX 逾 9000 張、元大 S&P 原油反 1 和大同賣逾 2000 張，台企銀、國泰中國 A50、國泰台灣加權反 1 也遭賣出逾 1000 張，至於國泰中國 A50 正 2、華夏和富邦台灣優質高息也賣逾 600 張。

三大法人買超前 10 大標的主要集中在大型金控股，代表市場趨勢向上的 ETF 也有法人買盤進駐，不過，分析師提醒，鴻海已遭外資連 12 個交易日賣超，近 20 個交易日以來三大法人賣超達 24.5 萬張，在外資尚未停止調節鴻海前，盤勢仍有一定的壓力。

另一方面，台積電今日法說意外釋出不如市場預期的消息，估第 2 季合併營收在 78 億美元至 79 億美元，較第 1 季衰退 7-8%，儘管法人認為第 2 季就是台積電谷底，第 3 季可望出現爆發性成長，但短線恐對台股仍有壓。