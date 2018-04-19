【華冠投顧】他自狠來他自惡、我自一口真氣足～「多頭如期逆襲」

◆盤勢分析

週二 (4/17) 台股暴跌，市場看空言論不外乎老共軍演、融資太高…，當天昇楷力排眾議告訴大家，殺盤只是外資壓低結算的技倆，空頭看似又狠又惡，但內資控盤能一路挺住外資賣壓成為全球數一數二的強勢市場，豈會是省油的燈？再看內資控盤的幾大強勢族群之神主牌通通屹立不搖，「內資沒落跑、多頭沒變心」之看法根本無需改變，待結算干擾結束，就有逆襲好戲可看。今天不囉嗦上演好戲，大盤增量大漲 123 點重上所有均線，跌掉的點數連本帶利討回來，OTC 指數 + 0.79% 同樣站回所有均線。下週大盤月線即將扣低翻揚、美股中期型態之「黃金右腳」逐步成型，在助攻因子一一浮現下，留意「逆襲好戲變成連續劇」。

在多頭沒變心前提下，昇楷時常強調「疾風知勁草」的概念，也就是趁指數震盪拉回時鎖定表現硬挺的個股，往往指數稍作回穩，強股就會領先衝出去，昨日直接勇猛攻漲停的《6123 上奇》就是好例子，昨天追蹤籌碼發現有隔日沖大戶進來插花，今天賣壓出籠易見拉回且干擾短線籌碼安定姓，因此今日開盤後帶學員先獲利賣出一半。

今天將漲幅達 21% 的 6175 立敦獲利下車後，立馬帶學員卡位 PCB 蘋概股《全家藝起來》也是攻守俱佳的硬漢，其蘇州廠前幾天遭中國官方搞烏龍限制廢水排放，可是遇到利空卻回檔無量，更奇的是前天大盤暴跌竟然逆勢，今天已見蠢蠢欲動態勢，這位硬漢是誰呢？ 趕緊加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或 搜尋 ID: @ace168)，把你心中答案 line 給我，猜對就給你一個「讚」，未來一起賺下去。

4/11 提過「今年矽晶圓可望逐季漲價，整個族群依然是第二季鎖定重點，後續留意 6182 合晶、3016 嘉晶整理後轉強時機」。今日龍頭 6488 環球晶再度大漲創歷史新高 554，帶動 3016 嘉晶、5483 中美晶大漲，不甘寂寞的 6182 合晶更是直接鎖漲停，這個族群業績很有看頭，可持續鎖定。

今天早盤將漲幅達 21% 的 6175 立敦全部獲利放口袋。從三月介紹迄今的被動元件族群今天有許多個股衝高爆大量留長上影線，族群籌碼有轉趨散亂跡象，這個族群依舊會是台股主流，只是個股的節奏將會比較分歧，不宜急躁搶進。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

