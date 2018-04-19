元太攜手Faubel&Co.Nachf.GmbH 推出低電壓智慧藥品標籤

元太 (8069) 於今 (19) 日宣布與全球製藥及化學產業供應商 Faubel&Co.Nachf.GmbH 共同推出，專為試驗性新藥設計的 Faubel-Med Label 智慧藥品標籤，該智慧標籤採用元太 5v 低電壓電子紙薄膜技術，有別大部分 15v 驅動電壓電子紙，降低資訊更新、傳輸的電源使用需求。Med Label 智慧藥品標籤結合電子紙顯示器、書冊標籤及 RFID 無線射頻辨識技術，讓藥品包裝上的資訊可依需求進行更新，元太雙穩態段碼 (segmented) 電子紙可以顯示藥品的有效期限，即使智慧標籤被密封在外包裝之中，也能完成更新，臨床試驗藥品安全期限改變時，為藥廠提供了替代重貼藥品標籤的選擇，大幅節省了國際臨床試驗的時間和成本。



Med Label 智慧藥品標籤使用持續顯示，不需要電池供電的電子紙顯示器，臨床試驗中心可依個別需求，更新標籤的藥品有效期限，並取得符合法規要求的即時匯報與文件。



Faubel 表示，智慧藥品標籤係一項突破性的產品，讓試驗性藥品於臨床試驗供應鏈管理更加簡易，愈來愈多的生技產品，需要頻繁的更新安全期限資料，Med Label 智慧藥品標籤符合當前與未來的藥品規範。



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