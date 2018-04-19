美國「徐翔」Steve Cohen投資初創公司 以黑池交易對打高頻交易

摘要：初創公司 Imperative Execution 已獲 SEC 批准，計劃在 5 月推出黑池交易平台以應對高頻交易策略所帶來的影響。有意思的是，現在尋求對抗高頻交易的 Cohen，曾靠它賺得盆滿缽滿。

為了阻止高頻交易員蠶食揀股者的利益，對沖基金界大佬、美國「徐翔」Steve Cohen 出手了。

據《華爾街日報》報導，Steve Cohen 旗下 Point72 資產管理公司的風投部門成為了電子交易初創公司 Imperative Execution 的首位投資者，目前具體投資金額不明。

該初創公司計劃推出名為 IntelligentCross 的黑池交易平台以應對高頻交易策略所帶來的影響。今年早些時候，該平台已經獲得美國證券交易委員會（SEC）的批准，正式推出時間定在 5 月。

Cohen 的這筆投資想來情有可原，高頻交易向來為大型投資者所詬病。他們聲稱，通過計算機迅速進行股票交易的行為有損其利益，滑點現象（有大型交易商拋倉時市場價格走低，買入時則走高）的出現也經常被怪在高頻交易員頭上。為了避免高頻交易員通過滑點導致的短暫價格變動中獲利，大型投資者被迫轉向更為隱秘、更少監管的黑池交易平台，藉此掩蓋巨額交易。

所謂黑池交易，是指買賣雙方透過交易所以外的平台進行的交易，主要由機構投資者參與買賣，運作並不透明，不會展示買賣盤價及報價人士的身份，也不會向公眾披露已執行交易的詳情。《華爾街日報》指出，對 Imperative Execution 這樣的初創公司而言，推出黑池交易平台審批流程更簡單，比成立交易所要容易得多。

IntelligentCross 對付高頻交易的方法有很多，其中最為關鍵的特性在於，執行交易的時間間隔不定，而非像交易所一樣進行連續性交易。這樣一來，高頻交易員就無法找出固定套路，並對此進行博弈。Imperative Execution 還將使用 AI 軟體監控平台上的交易是否導致股價波動，並隨之調整交易時間間隔，最小化滑點現象出現的可能性。

投資初創公司，或許吹響了 Cohen 再次「君臨」華爾街的號角。在此之前，由於旗下基金 SAC Capital 涉嫌內幕交易遭關停，Cohen 在對沖基金界銷聲匿跡長達兩年。隨著 2018 年 SEC 禁令的到期，Cohen 正在努力「洗白」，期盼捲土重來。

有意思的是，現在尋求對抗高頻交易的 Cohen，曾靠它賺得盆滿缽滿。1995 年 SAC 管理資本規模超過 1 億美元時，Cohen 首次在交易中引入量化算法，並在之後幾年憑藉高頻交易得以實現高速擴張，高峰時期一天可以完成約 2000 萬手交易。

『新聞來源／華爾街見聞』