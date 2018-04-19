都市型工業區更新立體化 容積獎勵30％之我見

文．莊孟翰

─應嚴防投機炒作，並避免再發生工業住宅違規使用情事

─提高容積獎勵，應同時建構回饋機制，並將其挹注於社會住宅

─將龐大超額儲蓄導入支援產業發展，以大幅提升國家競爭力

針對產業界多年來不斷提出的「五缺」，亦即缺電、缺水、缺地、缺人與缺工等五大問題，行政院長賴清德承諾將設法儘速解決，並將在經濟部設置單一窗口，對此工商協進會理事長林伯豐表示肯定，認為對外資來台有幫助，但除五缺之外，更應營造良好的投資環境。

如果認真檢討國內的投資環境，大家一定會細究導致薪資所得連續倒退十七年的原因，這當然與產業投資不振息息相關，如再進一步觀察國內超額儲蓄自 2009 年以來均高達 1.2 兆元至 2.5 兆元，其間除顯示財富分配不均所衍生問題之外，如能將這麼龐大的超額儲蓄引導至產業，並經由股市支持產業投資，不僅可以提升國家競爭力，更可逐步提高多年來國人殷殷期盼的薪資所得。因此，對於這次行政院所提出「都市型工業區更新立體化發展方案」，全體國人莫不寄予厚望。

按這次經濟部有關都市型工業區更新發展之相關規劃，其中核定容積獎勵項目區分為兩大類：新增投資與能源管理，合計容積獎勵上限 20％；另本方案亦開放以捐贈產業空間或繳納回饋金方式取得容積額度，額度以各工業區法定容積之 30％為上限 (含捐贈產業空間)；合併最高可達各工業區法定容積之 50％(含捐贈產業空間)。

另外，經濟部表示，本方案希冀透過都市型工業區容積獎勵方式，提供創新產業發展空間，並達到加速投資之政策目標。依據經濟部預估，未來申請人依本方案取得容積獎勵，加計法定容積後，以平均 300％進行估算，可增加之樓地板面積總計可達約 150 公頃，增加之員工總數達 13927 人，提升總產值達約 843 億元。

此外，「政院將以三大方向、十二項作法來多元解決缺地問題，預計五年後 (民國一一一年) 能提供 1442 公頃土地給予企業使用。」至於三大方向為「公有土地優惠釋出」、「閒置土地輔導釋出」及「產業用地開發與更新」，短期 (106 至 107 年) 將可提供 604 公頃，中期 (108 至 109 年) 釋出四四一公頃，與長期 (110 至 111 年) 供給 397 公頃土地。

對於以上主管機關所提出洋洋灑灑的宏觀策略，產業界最直接的反映便是閒置土地囤積居奇及土地租金高漲，導致經營成本大幅增加的老問題，因此，今後政府除應有效抑制工業用地地價之外，對於國有土地地租之調漲，亦應兼顧產業發展，俾免政策美意徒勞無功。

由此可知，這次政府應該是卯足全力認真解決問題，在此也誠摯希望能夠就此順利解決長期存在的五缺問題。

如再進一步檢討工業用地短缺問題，當以台北市與新北市需求最為殷切，因此，在執行過程即應嚴防有心人投機炒作。其次，由機場捷運沿線各站之地形地貌亦可看出鐵皮屋之工業廠房林立，如能就此將其立體化，既可有效利用土地，亦可兼顧結構安全，更可藉此騰出社會住宅用地，真可謂一舉多得，建議主管機關在政策推動時，亦應兼顧社會住宅用地一地難求之實際需求。

針對都市型工業區更新立體化與容積獎勵政策，政府在規劃上立意良善，相信對於台商回流與外商進駐一定會有很大幫助。另外，就新北市政府所制定之機制而言，方向與作法也極為正確，惟仍應嚴防工業住宅違規問題重複上演。

另就北市府「蘭州街斯文里都更案」而言，柯文哲係先以上位都市計畫「變更地目」之後，再依都市更新權利變換容積獎勵方式，以達到「一坪換一坪」的訴求，此一權宜作法應可算是成功案例之一。再審視過去「台北好好看」政策執行，就曾出現容積獎勵高達 200％的情況，而屢遭訾議，所以地方政府在配合政策執行時，就應嚴防漏洞，避免淪為炒作地價的幫兇。

有關此一議題，只要依平均地權條例第八十三條之規定處理，即可防範囤積居奇於未然。

行政院為解決投資環境「缺地」困境，已核定經濟部擬訂的「都會工業區立體化方案」，盼鼓勵早期在工業區內興建的廠房能進行改建，一方面提升建築物安全性，另一方面是希望藉由容積率的提升，提升土地使用效益，增加民間企業投資意願，在此必須再次提出建議如下：

一、在執行過程應嚴密監督，避免再發生工業住宅違規使用之情事。

二、在提高容積獎勵同時，容積既屬公共財，就應建構回饋機制，尤其是以現金回饋方式，即可將其挹注於社會住宅公共基金，以達到取之社會用之社會之政策目的。

三、將龐大超額儲蓄經由股市投資導入產業，既可提升國家競爭力，亦可提高薪資所得，增進全民福祉。

註：平均地權條例第 83 條：「以經營土地買賣，違背土地法律，從事土地壟斷、投機者，處三年以下有期徒刑，並得併科七千元以下罰金。」

來源：《理財周刊》 921 期

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