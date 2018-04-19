〈IHS研討會〉4月電視面板價格平均跌幅3-5% 面板廠Q2要賺錢比較難

IHS Markit 今 (19) 日舉辦 2018 台灣顯示產業研討會，研究總監謝勤益指出， 4 月電視面反價格平均跌幅擴大到 3-5%，第 2 季對面板廠的經營壓力比較大，可能要賺錢比較難，事實上很多面板廠應該 2、3 月的單月就不賺錢；他同時指出，在 10.5 代廠新產能陸續投產下，未來 3 年恐將持續供過於求。

謝勤益表示，今年第 1 季每月電視面板平均跌幅約 1-2%，4 月平均跌幅擴大，第 2 季對面板廠來說，經營壓力比較大，另外很有可能價格在第 2 季就落底，面板價格提前落底，落底指的是上一波的低點，以 32 吋來說上一波是 50 美元，另外包括 40 吋、43 吋都可能回到 2016 年漲價前的價格，第 2 季度就會到達那個點，對面板廠成的壓力比較大。

至於在價格持續下滑之下，面板廠會不會賠的跟以前一樣多？謝勤益認為「不可能」，因為折舊及材料成本都跟以前不一樣，所以賠錢不會賠那麼多，這也是面板廠不會降產能稼動率的一個原因。

謝勤益說，在價格下降下降比較多的情況下，第 2 季度應該會有產能稼動率的調整，但目前來講並沒有調整很多，因為庫存比較多，新產能又開出來，的確必須要做庫存調整動作，但目前所知包括中國、日本、台灣、韓國只有考慮往下調一點點，基本上在 5% 以內稼動率的調整，並沒有大幅度的調整，由於產能稼動率沒有往下調很多，價格壓力還是很大。

他坦言，面板廠今年第 2 季可能出現虧損，今年全年是否可能交出紅字則要看面板產業有沒有重整，有沒人關廠，另外大尺寸電視能不能需求再往上拉，65 吋電視今年大概是 2000 萬台，預計未來 5 年內成長到 4000 萬台。

謝勤益解釋，是不是有可能明年大尺寸電視達 3000 萬台，後年達到 4000 萬台，大尺寸電視在供過於求壓力下是不是成長比預期快，會把產能消化；以 4000 萬台的 65 吋電視來估算，約可以養 6-7 座的 10.5 代廠。

謝勤益強調，今年壓力點還是供過於求，因為產能持續開出來，加上中國還在蓋 8.6 代，產品組合都是在 50 吋，所以 50 吋市場也是蠻嚴重的供過於求。比較小的尺寸也許是 43 吋、49 吋可能缺貨，50 吋則是較困難一點，因為有新的 8.6 代一直開出來。

他表示，目前包括 43 吋、49 吋及 55 吋都在 8.5 代做，55 吋市場非常穩定，可說是家裡的標準配備，所以市場很穩定，8.5 代要做 3 個尺吋，所以有可能短期缺貨。