氣立上市以來首度市場籌資 擬發6億元可轉債

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 今、明年訂單能見度高，公司送件擬發行 6.03 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度進行市場籌資，主辦券商為富邦證券。

台灣氣力去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁公司 80% 的股權，朝上游模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，也等同取得上海地區金屬表面表理執照，也順勢切入新車用產品領域，增添新的成長動能。法人估計，邦燁公司在今年將增加台灣氣立 2.5 億元的營收。

台灣氣立並將投資在浙江平湖取得 4 畝土地，設立 5 萬平方公尺廠房面積的新廠，預計明年第 2 季完成新廠首期的工程，也邦燁也將在平湖設立生產線，隨台灣氣立一同進行產能擴充。

台灣氣立去年財報，營收 14.74 億元，年增 20.17%，毛利率 38.96%，年減 3.36 個百分點，稅後純益 1.62 億元，年增 16.84%，每股純益為 2.41 元，符合法人預期。同時，台灣氣立董事會擬對去年盈餘，每股擬配 2 元現金股利。

台灣氣立 3 月營收 1.45 億元，創 9 個月來新高，月增 50.86%，年增 27.38%，今年首季營收為 3.79 億元，季減 1.3%，年增 43.16%，而氣立上海松江新廠已於 3 月正式量產，估計今年產能可增加 30% 以上。