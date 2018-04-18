遭旺宏控告侵權 群聯：遺憾並重申力挺東芝

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 採用搭載東芝 (Toshiba) 快閃記憶體晶片的部分產品，今 (18) 日遭台灣記憶體廠旺宏 (2377-TW) 指控侵害專利權，針對該訴訟案，群聯對此指出，深表遺憾，並表示將力挺東芝，也會與東芝共同反擊不當的侵權指控。

群聯強調，合作夥伴東芝以多項優異專利，對群聯產品給予完全的專利保護，公司將力挺東芝共同強力反擊不當的侵權指控。

群聯在 FLASH 產業累積 17 年專利能量，全球專利布局完整，前瞻性專利數量逾 1400 件，基於捍衛公司智慧財產權、維護員工及股東權益，任何企業產品一旦侵害公司專利，也將予以回擊，對不當的侵權指控零容忍。

事實上，旺宏與東芝的侵權訴訟緣起於去年 3 月，旺宏向美國國際貿易委員會 (ITC) 與南加州法院提起訴訟，控告東芝與相關企業製造與販售的產品，侵害旺宏 NAND 與 NOR FLASH 專利權。

東芝隨後也回擊，在去年 10 月於台灣法院，控告旺宏侵害專利權，11 月也向日本專利特許廳，提出旺宏侵害專利。

而旺宏與東芝專利戰尚未有結果，戰火持續延燒到供應商，旺宏今日向智慧財產法院針對群聯提起訴訟，控告群聯採用東芝產品，侵害旺宏專利權。