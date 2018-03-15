氣立進行垂直整合 估今年營運可望優於去年

台灣氣立 (4555) 指出，去年第三季斥資人民幣 3200 萬元購買邦燁 80% 的經營權，朝向上游之模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，將有效控制成本、提昇產能，同時等同取得上海地區不再審批的工藝流程執照，也將順勢切入新的車用產品領域，有利於增添新的成長動能，預期今年營運表現將可再向上成長。氣立 2017 年全年合併營收為 14.74 億元，稅後淨利 1.62 億元，每股稅後盈餘為 2.41 元。公司指出，受惠於全球景氣復甦，智慧型手機大改款、以及自動化相關設備製造商及零件業者需求提升，帶動氣立營收獲利重返軌道並優於 2016 年。



氣立指出，2017 年營收規模逐步拉升，主要為近兩年來之多元佈局綜效顯現，包括在中國廣設銷售據點，不但平均直 / 經銷比重至 57:43，同時也有效擴大客戶數量、類型及分佈區域，目前氣立之客戶數已達 4000 多家，主要客戶類型以電子業及機械設備業為大宗，占比近八成、包括汽車業、紡織業及能源業皆是未來拓展的重點產業。



展望 2018 年，經濟整體環境仍呈復甦趨勢，「智能工廠」及工業 4.0 應用議題加溫，氣立不但持續進行上海松江廠的產線自動化以提昇產能效率；並進行兩岸分工，將價格競爭之產品轉移至大陸廠批量化生產。而在研發部分，仍積極開發中高階氣動以及電控類自動化元件，期進一步提高 ASP。



氣立昨天董事會除通過配 2 元股息及辦理 6 億元無擔保公司債外，也擬轉投資浙江平湖人民幣 1.5 億元，用以購買土地、興建廠房及購置設備。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』