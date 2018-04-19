復盛應用去年EPS 11.68元 每股擬配發9元現金股利 均居類股之冠

高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670-TW) 去年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%；該公司公布去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元，董事會日前也決議配發每股 9 元現金股利，復盛應用的去年營收、獲利及股利都居類股之冠。

復盛應用公布去年稅後純益為 13.84 億元，年減 12.83%，每股純益 11.68 元，復盛應用尚未公布全部去年財報數字，但復盛應用主管指出，該公司去年的營業利益優於上一年，而去年認列來自匯兌的損失近 2 億元，為造成該公司去年稅後純益較上一年 15.87 億元衰退主因。

復盛應用在去年 11 月 30 日登錄興櫃交易，規劃在今年 7 月送件申請上市，如一切順利，將於 2018 年第 4 季上市掛牌交易，也將成為繼明安 (8938-TW)、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 之後在台股掛牌的高爾夫球頭製造廠商，也將成為類股的指標龍頭廠。

復盛應用今年首季營收為 42.16 億元，年增 36.78%。復盛應用主管指出，目前該公司進行包括航太零組件產業等多項購併中進行評估中，如成功執行，也可望為該公司未來的成長挹注正面的動力。