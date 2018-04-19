【IPO追蹤】ZC TECH GP(08511-HK)超購69.07倍 每股0.65港元

ZC TECH GP(08511-HK)公布，公司合共發行1億股，其中40%為公開發售，60%為配售。發售價已厘定為每股發售股份0.65港元，公司將收取的股份發售所得款項淨額( 扣除包銷費用及傭金以及公司就股份發售應付的估計開支後)估計約為3350萬港元，預期股份將于2018年4月20日(星期五)上市，將以每手4000股股份的買賣單位進行買賣。

根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲适度超額認購。已根據公開發售就合共700,708,000股公開發售股份接獲包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統及使用指定白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向香港結算發出電子認購指示提出的合共14,539份有效申請，約等于根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數1000萬股的70.07倍。

合共3000萬股發售股份已從配售重新分配至公開發售。由于有關重新分配，公開發售股份的最終數目為4000萬股(佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的40%)，并根據公開發售配發予8,294名成功申請人。

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲适度超額認購，相當于重新分配至公開發售後的6000萬股配售股份總數約1.15倍。配售項下分配予133名承配人的配售股份最終數目為6000萬股配售股份，相當于根據股份發售可供認購的發售股份總數的60%。

發售股份所得款項淨額約47.7%用于在北京及廣州成立自有研發中心以及與産品研發有關的進一步研發開支、招聘及為技術員工提供培訓；約27.0%用于業務擴張，包括在中國不同地區成立銷售分公司、擴充辦公場地、為各分公司招聘管理人員及本地銷售人員及提供相關内部及外部培訓；約15.3%用于組織研讨會、參加本土及國際展會與發展及實施廣告規劃；約10.0%用于營運資金及一般公司用途。

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